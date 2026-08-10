Piața muncii· 1 min citire

Răscoala ia amploare, profesorii amenință cu greva generală la început de an școlar

Protest

Protest

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat10 aug. 2026, 18:33
SursăRealitatea PLUS

În timp ce se fac presiuni din partea politică pentru a trece noua lege a salarizării, liderii de sindicat anunță greva generală. Președintele Alma Mater - Anton Hadăr a anunțat în exclusivitate la Realitatea PLUS că profesorii nu vor ceda în fața tăierilor și iau în calcul înghețarea anului școlar.

Anton Hadăr: „Nu acceptăm legea salariilor în această formulă!”

„Observăm că domnul Pîslaru vrea cu orice preț să treacă această lege.

I-am informat atât pe cei din guvern, dar mai ales pe cei din președinție, cu care ne vom întâlni și noi mâine sau poimâine, pe reprezentanții președintelui, pe domnul Burnete, pe domnul Costreie, pe ministrul nostru, pe domnul Dimian, în legătură cu toate aspectele care ne mulțumesc.

Am trimis o serie de propuneri de acum vreo câteva săptămâni bune.

Cele trei federații. Și nu acceptăm sub nicio formă ca această lege să treacă fără să fim luați în seamă de la A la Z. Pentru că așa cum vă arătam și zilele trecute la dumneavoastră în studio, nu cerem luna de pe cer. Cerem respect și cerem ceea ce trebuie să ni se dea.”, a zis Președintele Alma Mater - Anton Hadăr.

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