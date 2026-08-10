Piața muncii· 1 min citire
Răscoala ia amploare, profesorii amenință cu greva generală la început de an școlar
Protest
Publicat10 aug. 2026, 18:33
SursăRealitatea PLUS
În timp ce se fac presiuni din partea politică pentru a trece noua lege a salarizării, liderii de sindicat anunță greva generală. Președintele Alma Mater - Anton Hadăr a anunțat în exclusivitate la Realitatea PLUS că profesorii nu vor ceda în fața tăierilor și iau în calcul înghețarea anului școlar.
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