Răscoala ia amploare, profesorii amenință cu greva generală la început de an școlar

Publicat 10 aug. 2026, 18:33 Sursă Realitatea PLUS

În timp ce se fac presiuni din partea politică pentru a trece noua lege a salarizării, liderii de sindicat anunță greva generală. Președintele Alma Mater - Anton Hadăr a anunțat în exclusivitate la Realitatea PLUS că profesorii nu vor ceda în fața tăierilor și iau în calcul înghețarea anului școlar.

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