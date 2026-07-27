Piețe externe· 1 min citire
Prețul petrolului scade pe fondul calmării tensiunilor din Orientul Mijlociu
Prețul petrolului
Prețurile petrolului au scăzut luni cu aproximativ 4%, după ce Statele Unite și Iranul au suspendat atacurile din weekend, reducând temerile privind extinderea conflictului din Orientul Mijlociu.
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