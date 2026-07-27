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Prețul petrolului scade pe fondul calmării tensiunilor din Orientul Mijlociu

Prețul petrolului

Prețul petrolului

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 27 iul. 2026, 13:01

Prețurile petrolului au scăzut luni cu aproximativ 4%, după ce Statele Unite și Iranul au suspendat atacurile din weekend, reducând temerile privind extinderea conflictului din Orientul Mijlociu.

Brent și WTI, în declin

Petrolul Brent s-a ieftinit cu 4,1%, până la 92,82 dolari pe baril, după ce în timpul ședinței a coborât pentru scurt timp sub pragul de 90 de dolari. Totodată, țițeiul american WTI a scăzut cu 4,5%, ajungând la 85,29 dolari pe baril.

Transportul maritim rămâne afectat

Deși atacurile au fost suspendate, traficul prin Strâmtoarea Hormuz a rămas redus în weekend, iar circulația navelor prin Strâmtoarea Bab el-Mandeb a fost afectată după atacurile rebelilor houthi asupra unor instalații petroliere saudite.

Perspective incerte pentru piața petrolului

Analiștii avertizează că prețurile ar putea rămâne la niveluri ridicate dacă livrările de petrol vor continua să fie perturbate de tensiunile din Orientul Mijlociu și de războiul dintre Rusia și Ucraina.

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