Prețul petrolului scade pe fondul calmării tensiunilor din Orientul Mijlociu

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 27 iul. 2026, 13:01

Prețurile petrolului au scăzut luni cu aproximativ 4%, după ce Statele Unite și Iranul au suspendat atacurile din weekend, reducând temerile privind extinderea conflictului din Orientul Mijlociu.

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