Scăderi pe linie la BVB înaintea verdictului Moody's: Indicele principal pierde 1,8% într-o săptămână

Indicele BET al Bursei de Valori București (BVB) a scăzut cu 0,6% vineri, înregistrând o pierdere săptămânală de 1,8%. Corecția vine pe fondul creșterii randamentului titlurilor de stat la 7,08%, în condițiile în care investitorii așteaptă cu precauție noua evaluare de rating a României transmisă de Moody’s.
Presiunea din piețe s-a reflectat direct în dinamica marilor companii listate la Bursa de Valori București. În structura indicelui principal BET, cele mai mari deprecieri au fost consemnate de titlurile Electrica, care au coborât cu 3,6%, urmate îndeaproape de Hidroelectrica, cu un minus de 2,9%. Scăderi au consemnat și alte acțiuni de prim-plan, precum MedLife (-1,7%), One United Properties (-1,5%) și Transelectrica (-0,9%).
De cealaltă parte, au existat și evoluții pozitive în piață. Titlurile Cris-Tim au înregistrat un avans de 1,3%, în timp ce Romgaz a urcat cu 1%, iar Premier Energy a consemnat o creștere de 0,7%.
Lichiditatea totală din piața de acțiuni a atins valoarea de 135,7 milioane de lei. Un sfert din acest rulaj a fost generat de tranzacțiile derulate pe titlurile Hidroelectrica, unitățile de fond ETF BET Patria-TradeVille și acțiunile Băncii Transilvania.
Miza ratingului suveran: Ce riscă România în fața agenției Moody's
Miza momentului pentru piața financiară românească rămâne decizia agenției de evaluare Moody’s. În prezent, România beneficiază de calificativul Baa3 cu perspectivă negativă, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor (investment grade). O eventuală retrogradare la nivelul Ba1 ar plasa datoria suverană a țării în categoria speculativă (junk).
Această evaluare vine într-un context deja tensionat pentru finanțele publice. La finalul lunii iulie, agenția Fitch a reconfirmat ratingul României la nivelul BBB- cu perspectivă negativă, în timp ce următoarea revizuire din partea Standard & Poor's este programată pentru data de 2 octombrie.
Impactul asupra economiei reale și a costurilor de împrumut
Ratingul de țară reprezintă un indicator critic pentru întreaga economie, influențând direct condițiile de creditare pentru stat și companii. Calificativul acordat de agențiile internaționale stabilește dobânzile la care România se poate împrumuta de pe piețele externe și dictează nivelul de încredere de care se bucură activele românești în rândul marilor administratori de fonduri.
Pierderea statutului de investment grade și trecerea în categoria speculativă ar putea genera scumpiri imediate ale împrumuturilor de stat, presiuni pe cursul de schimb și ieșiri automate de capital din partea investitorilor instituționali care au interdicție prin statut de a deține active junk. În schimb, reconfirmarea notei actuale ar oferi un semnal de stabilitate, menținând deschise liniile de finanțare în condiții sustenabile.