Scăderi pe linie la BVB înaintea verdictului Moody's: Indicele principal pierde 1,8% într-o săptămână

Publicat 7 aug. 2026, 18:26 Sursă Realitatea.Net

Indicele BET al Bursei de Valori București (BVB) a scăzut cu 0,6% vineri, înregistrând o pierdere săptămânală de 1,8%. Corecția vine pe fondul creșterii randamentului titlurilor de stat la 7,08%, în condițiile în care investitorii așteaptă cu precauție noua evaluare de rating a României transmisă de Moody’s.

Distribuie articolul