BIG BROTHER a intrat în funcțiune pe DN1. Cum arată noile camere de rovinietă inteligente montate de CNAIR și cum calculează distanța parcursă

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a instalat un nou tip de camere video inteligente, capabile să calculeze automat distanța parcursă de un vehicul. Primele echipamente de acest gen au fost deja montate pe DN 1, în apropierea intrării pe centura orașului Ploiești.
Punctul de control de pe Drumul Național 1, din localitatea prahoveană Bărcănești — aflat în imediata apropiere a centurii municipiului Ploiești — a fost dotat cu tehnologie video de ultimă generație. Vechile echipamente montate pe grinda metalică au fost înlocuite cu mai multe tipuri de camere moderne, fiecare având un rol bine definit în supravegherea traficului și taxarea vehiculelor.
În zona respectivă pot fi observate acum trei sisteme de supraveghere distincte. În partea superioară, la o înălțime de aproximativ șase metri, funcționează camere clasice de monitorizare a traficului. Sub acestea, pe grinda propriu-zisă, au fost amplasate dispozitive video de formă rotundă, destinate cel mai probabil monitorizării de rutină de către Poliția Rutieră sau locală.
Adevărata noutate o reprezintă însă al treilea sistem: o serie de camere video plate, cu performanțe ridicate, dotate cu două obiective separate și senzori de filmare în infraroșu. Aceste dispozitive sunt montate strategic deasupra fiecărei benzi de circulație.
Identificare automată și calcularea distanței parcurse
Noile camere de mare precizie vor fi integrate direct în TollRo, viitorul sistem național de monitorizare și taxare a infrastructurii rutiere.
Dispozitivele vor funcționa fără oprire, 24 de ore din 24, scanând și analizând în timp real numerele de înmatriculare ale tuturor vehiculelor care trec prin cadru. Sistemul identifică automat categoria din care face parte mașina și verifica valabilitatea rovinietei.
În cazul transportatorilor, sistemul va calcula exact numărul de kilometri parcurși de la punctul de plecare declarat până la camera respectivă, stabilind ulterior valoarea exactă a taxei de drum datorate.
Conform calendarului oficial avansat de reprezentanții CNAIR, infrastructura tehnică TollRo urmează să fie complet funcțională până la finalul lunii august, iar sistemul propriu-zis de tarifare per kilometru va fi activat oficial începând cu data de 1 octombrie 2026.
Principiul „plătești cât circuli”: Cine este vizat și cum se calculează tariful
Noua modalitate de taxare nu se aplică șoferilor de autoturisme sau posesorilor de vehicule cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone. Mecanismul este conceput exclusiv pentru transportul de marfă, microbuze și autobuze, pe principiul proporționalității dintre kilometrii parcurși și uzura adusă drumului.
Suma de plată se va calcula prin înmulțirea tarifului unitar specific categoriei cu numărul total de kilometri parcurși pe sectoarele de drum monitorizate.
Grila tarifară aprobată de Ministerul Transporturilor este diferențiată în funcție de tonaj, tipul de drum și norma de poluare a vehiculului:
Vehicule între 3,5 tone și 7,5 tone: Beneficiază de cele mai mici tarife, care pornesc de la 0,08 lei/km pe Drumurile Naționale și pot ajunge până la 0,22 lei/km pentru parcurgerea tronsoanelor de autostradă.
Vehicule grele de peste 12 tone: Vor achita cele mai mari taxe, valoarea acestora fiind cuprinsă între 0,24 lei/km și 0,62 lei/km.
În plus, factorul ecologic joacă un rol decisiv: vehiculele mai vechi sau cu norme de poluare inferioare vor fi încadrate la praguri tarifare superioare, stimulând astfel reînnoirea flotelor de transport.