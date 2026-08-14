BIG BROTHER a intrat în funcțiune pe DN1. Cum arată noile camere de rovinietă inteligente montate de CNAIR și cum calculează distanța parcursă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 aug. 2026, 12:54

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a instalat un nou tip de camere video inteligente, capabile să calculeze automat distanța parcursă de un vehicul. Primele echipamente de acest gen au fost deja montate pe DN 1, în apropierea intrării pe centura orașului Ploiești.

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