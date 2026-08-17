Dominic Fritz tună și fulgeră după ce Curtea Constituțională l-a lăsat fără mandat. „Drumul meu continuă la CEDO”

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 17 aug. 2026, 15:14

Dominic Fritz a reacționat după decizia Curții Constituționale în cazul Legii ANI și susține că hotărârea deschide calea încetării mandatului său de primar. Liderul USR acuză majoritatea din CCR că a validat ceea ce el numește un „abuz de putere” și anunță că își va continua demersul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

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