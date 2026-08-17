Dominic Fritz tună și fulgeră după ce Curtea Constituțională l-a lăsat fără mandat. „Drumul meu continuă la CEDO”

Dominic Fritz a reacționat după decizia Curții Constituționale în cazul Legii ANI și susține că hotărârea deschide calea încetării mandatului său de primar. Liderul USR acuză majoritatea din CCR că a validat ceea ce el numește un „abuz de putere” și anunță că își va continua demersul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Dominic Fritz acuză CCR că a validat o sancțiune retroactivă
Fritz susține că, în cazul în care președintele promulgă Legea ANI în forma contestată, mandatul său de primar va înceta în termen de 30 de zile. El consideră că măsura ar reprezenta o sancțiune aplicată retroactiv pentru fapte care au avut loc înainte de intrarea în vigoare a noii legislații.
„În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat.
Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Nevoia mafiei privilegiaților de a scăpa de mine îi face să acționeze disperat până într-acolo încât demolează bazele democrației. Un stat de drept care există doar atunci când PSD își dorește, nu mai este stat de drept.”
Primarul Timișoarei invocă și articolul 15 din Constituție, care prevede că legea dispune numai pentru viitor.
„Art. 15 din Constituție “legea dispune numai pentru viitor” a fost suspendat azi pentru mine. Mâine poate fi suspendat pentru oricine. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut, croite pe numele unui adversar politic, iar CCR-ul controlat politic le va parafa.”
Fritz spune că legea ANI poate afecta și relația României cu UE
În mesajul său, Dominic Fritz leagă situația sa de obligațiile asumate de România prin PNRR și susține că PSD va trebui să explice Comisiei Europene modul în care a fost modificată legea.
„În fața Comisiei Europene, PSD va trebui să explice cum o lege-jalon de 770 de milioane de euro a fost transformată într-o armă împotriva unui primar ales de două ori. În fața investitorilor, va fi mai greu de explicat de ce să creeze locuri de muncă la noi dacă tot statul e la cheremul unui singur partid corupt.”
Fritz afirmă că decizia CCR îi schimbă perspectiva asupra posibilității unei colaborări cu PSD și acuză formațiunea că urmărește să își extindă controlul asupra instituțiilor statului.
„Ziua de azi spulberă orice iluzie că există un PSD “curat, pro-european” cu care s-ar putea coabita. PSD vrea puterea totală în stat, pentru că doar așa poate fura nestingherit. Din păcate, au reușit să controleze instituții precum ANI, părți din justiție și din televiziuni și chiar Curtea Constituțională. Ce nu poate controla PSD sunt milioanele de români corecți care s-au săturat de prețuri crescute doar ca să li se umple lor cutiile de pantofi.”
Dominic Fritz anunță că merge la CEDO
Liderul USR spune că nu intenționează să renunțe la demersurile juridice și anunță că următoarea etapă va fi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
„Drumul meu continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Kiseleff. Nu mă voi lupta pentru mine, ci pentru votul liber dat de timișoreni.”
Ce spune Dominic Fritz despre cazul care a dus la sancțiune
În partea finală a mesajului, Dominic Fritz explică situația care a stat la baza constatării conflictului de interese și susține că este vorba despre semnarea unui document în primele sale zile ca primar.
„PS: Vă amintesc că “fapta” mea a fost să semnez o dublură a unui referat deja semnat de fostul primar, în a doua zi de primărie în 2020, pentru un PUZ elaborat în integralitate înainte să ajung primar. Ca să vă dați seama de perversitatea cu care au acționat: după noua lege, actele normative, adică cele destinate tuturor, cum e un PUZ, nu mai pot fi încadrate la conflict de interese. Deci ANI, dacă ar analiza azi semnătura mea din 2020, n-ar mai putea nici cu cea mai răutăcioasă și abuzivă interpretare să constate un conflict de interese. O lege care elimină fapta în viitor dar inventează o nouă sancțiune pentru cei care presupus au comis-o în trecut: bine ați venit în dictatura PSD.”