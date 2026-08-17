Scumpirea carburanților. De ce nu vrea Bolojan să blocheze prețurile la pompă

Publicat 17 aug. 2026, 17:04 Actualizat 17 aug. 2026, 17:23 Sursă Realitatea.Net

Prețurile carburanților continuă să crească la pompă, iar capacitatea de intervenție a statului rămâne extrem de limitată. Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat, în cadrul unei vizite la Timișoara, că singurul mecanism direct pe care executivul îl are la îndemână este reducerea accizei, în condițiile în care cotațiile la benzină și motorină sunt dictate de conflictele internaționale, rutele logistice complicate și costurile mari de transport.

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