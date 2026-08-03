Bolojan, veste despre oprirea producători: „Dacia și Ford sunt de astăzi cu producția oprită până pe data de 19”

Premierul Ilie Bolojan a făcut apel la populație, companii și autorități publice să reducă voluntar consumul de energie electrică, în contextul capacității limitate de import a României. Șeful Guvernului a anunțat că măsurile luate deja de consumatorii mari au început să producă efecte, iar consumul a fost, luni dimineață, cu aproximativ 200 de megawați mai mic față de alte intervale ale zilei.
Bolojan a arătat că, în urma discuțiilor cu principalii consumatori industriali, companiile au convenit să își adapteze activitatea în funcție de specificul fiecărui proces de producție. Unele firme pot opri temporar instalațiile și le pot reporni fără consecințe majore, în timp ce altele trebuie să mențină un consum minim pentru funcționarea în siguranță a echipamentelor.
Dacia și Ford vor avea producția oprită de astăzi până pe 19 august
O parte dintre companii au ales să programeze lucrări de mentenanță și reparații pentru a diminua cererea de energie. Premierul a anunțat că Dacia și Ford, doi dintre marii consumatori de electricitate, vor avea producția oprită de luni până în data de 19 august.
Măsura va aduce o economie estimată la aproximativ 200 de megawați, a spus Ilie Bolojan. Alte companii urmează să ia decizii similare, astfel încât consumul de energie să fie redus voluntar în orele de vârf de seară.
Un alt element important ține de reducerea voluntară a consumului de electricitate, pentru că așa cum v-am spus, există o capacitate limitată de importuri; am făcut tot ce a fost posibil să ne asigurăm că importurile în România în această perioadă le putem derula din toate sursele posibile, și fac un apel încă o dată: către cetățeni, către companii, către autorități publice, să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul și vreau să le mulțumesc tuturor românilor și tuturor companiilor care în aceste zile la solicitările Guvernului, în fața acestei realități care nu depinde de noi, au luat deja aceste măsuri și se văd efectele în reducerea consumurilor de energie în aceste zile, de exemplu față de alte ore ale zilei, în această dimineață am avut consumuri în medie cu 200 de megawați mai scăzute, și se vede această acțiune a companiilor, de exemplu, legată de reducerea voluntară a consumurilor.
Orele de presiune sunt cele de seară, și în discuțiile pe care le-am avut astăzi cu principalii consumatori, am convenit că fiecare dintre dânșii va lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumurilor în orele de seară, funcție de profilul pe care îl au, funcție de tehnologia pe care o operează, pentru că unii pot să oprească exact într-un anumit interval orar și pot reporni ușor, fără să li se afecteze procesul de producție, alte companii nu-și permit acest lucru, trebuie să asigure un consum minim pentru ca instalațiile să poată funcționa în condiții normale, și una din măsurile pe care o parte din companii le-au pus în practică în aceste zile este partea de intrare în mentenanțe, partea de reparații, și două companii importante, mari consumatori, compania Dacia, și Ford, sunt de astăzi cu producția oprită până pe data de 19, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 de megawați, și această decizie o vor lua și alte câteva companii în așa fel încât să avem o reducere voluntară a consumului de energie la orele de seară.