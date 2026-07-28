Porsche va elimina aproximativ 9.000 de locuri de muncă până în 2035. Gigantul auto accelerează restructurarea

Constructorul german de automobile de lux Porsche va reduce aproape o cincime din forța sa de muncă până în 2035, ceea ce înseamnă desființarea a aproximativ 9.000 de locuri de muncă. Decizia face parte din programul amplu de restructurare al grupului Volkswagen, care încearcă să facă față scăderii cererii, dificultăților de pe piața chineză și concurenței tot mai puternice din industria auto.
Porsche a anunțat că, în urma mai multor luni de negocieri, conducerea și reprezentanții angajaților au ajuns la un acord privind eliminarea a încă 5.000 de posturi până în 2035. Reducerile vor fi realizate prin pensionări, plecări voluntare și alte măsuri care exclud concedierile obligatorii.
Noile disponibilizări se adaugă celor 3.900 de posturi eliminate în baza unui acord încheiat în februarie 2025 și altor 500 de locuri de muncă desființate în acest an, odată cu închiderea unor subsidiare. La finalul anului 2024, constructorul german avea aproximativ 42.600 de angajați.
Vânzările slabe din China și tranziția către mașinile electrice pun presiune pe Porsche
Directorul general al companiei, Michael Leiters, a primit la începutul anului mandatul de a reorganiza Porsche, în contextul prăbușirii vânzărilor pe piața chineză și al ritmului mai lent decât estimările inițiale al dezvoltării segmentului de vehicule electrice.
Analiștii consideră că reducerea numărului de angajați este o măsură necesară pentru diminuarea costurilor, în condițiile în care perspectivele unei reveniri rapide a pieței auto din China rămân reduse.
Problemele cu care se confruntă Porsche sunt comune întregii industrii auto germane. Producători precum Mercedes-Benz și BMW au lansat, la rândul lor, programe de reducere a cheltuielilor pentru a face față concurenței constructorilor chinezi, tranziției către mobilitatea electrică și efectelor tarifelor comerciale.
Investiții de peste 2 miliarde de euro și restructurare la nivelul Volkswagen
În paralel cu reducerea personalului, Porsche a anunțat că își va menține deschise uzinele până la sfârșitul anului 2035 și va investi 2,1 miliarde de euro în fabrica principală din Stuttgart-Zuffenhausen și în centrul de cercetare și dezvoltare din Weissach.
Restructurarea se înscrie în strategia mai amplă a grupului Volkswagen, al cărui director general, Oliver Blume, urmărește dublarea numărului de posturi eliminate la nivelul întregului grup, până la aproximativ 100.000.
Totodată, Blume a avertizat că, după 2030, există riscul închiderii a patru fabrici ale grupului Volkswagen, inclusiv a unei uzine care aparține mărcii premium Audi, dacă situația de pe piață nu se va îmbunătăți.