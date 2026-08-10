Două centrale pe cărbune rămân în funcțiune, deși România promisese că le închide. Bruxelles-ul ar putea tăia o sumă uriașă din banii PNRR

Publicat 10 aug. 2026, 23:38 Sursă Economica

Guvernul se pregătește să renunțe, cel puțin pentru moment și parțial închiderile de capacități pe cărbune asumate prin PNRR. Decizia vine într-un moment în care sistemul energetic se confruntă cu probleme tot mai mari, iar autoritățile consideră că păstrarea unor grupuri în funcțiune este necesară pentru a limita riscurile în sezonul rece.

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