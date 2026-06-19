Analiză Daniel Udrescu: Deficiențe sistemice privind guvernanța finanțelor publice și propuneri de reechilibrare constituțională a raportului dintre parlament și guvern

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 19 iun. 2026, 10:22

Analiza semnată de Daniel Udrescu evidențiază vulnerabilitățile structurale ale guvernanței finanțelor publice din România și argumentează necesitatea unei reechilibrări constituționale a raportului dintre Parlament și Guvern.

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