Fiscalitate· 4 min citire

Analiză Daniel Udrescu: Deficiențe sistemice privind guvernanța finanțelor publice și propuneri de reechilibrare constituțională a raportului dintre parlament și guvern

Finanțe

Finanțe

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 19 iun. 2026, 10:22

Analiza semnată de Daniel Udrescu evidențiază vulnerabilitățile structurale ale guvernanței finanțelor publice din România și argumentează necesitatea unei reechilibrări constituționale a raportului dintre Parlament și Guvern.

  1. Transformarea delegării legislative într-un mecanism permanent de guvernare fiscal-bugetară

Acte criticate:
Practica utilizării sistematice a OUG-urilor în domeniul fiscal și bugetar după anul 2003.

Deficiență:
Instrumentul excepțional prevăzut de art. 115 din Constituție a devenit mecanism ordinar de administrare a finanțelor publice.

Consecință:
Transferul centrului real al deciziei fiscale de la Parlament către Guvern.

Recomandare:
Limitarea expresă a utilizării OUG în materia fiscal-bugetară exclusiv la situații extraordinare obiective și imprevizibile.

  1. Golirea de conținut a rolului constituțional al Parlamentului

Temei constituțional:
Art. 61, art. 138 și art. 139 din Constituție.

Deficiență:
Parlamentul aprobă ulterior efectelor produse de Guvern.

Consecință:
Control parlamentar formal și nu efectiv.

Recomandare:
Interzicerea producerii efectelor fiscale înaintea dezbaterii parlamentare în cazul modificărilor majore.

  1. Deturnarea semnificației constituționale a sintagmei „numai prin lege”

Temei constituțional:
Art. 139 alin. (1) din Constituție.

Deficiență:
Noțiunea de lege este extinsă artificial pentru a include ordonanțele de urgență.

Consecință:
Anularea monopolului constituțional al Parlamentului asupra fiscalității.

Recomandare:
Clarificarea prin lege organică și prin jurisprudență constituțională a faptului că „lege” în materia fiscal-bugetară înseamnă act adoptat de Parlament.

  1. Modificarea indirectă a bugetului prin modificări fiscale

Deficiență:
Se tratează fiscalitatea și bugetul ca domenii distincte.

Consecință:
Se ignoră faptul că orice modificare fiscală modifică automat resursele bugetare.

Recomandare:
Instituirea obligației ca orice modificare fiscală cu impact semnificativ asupra veniturilor publice să fie însoțită de procedură parlamentară bugetară.

  1. Eludarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice

Act criticat:
Practica rectificărilor și modificărilor bugetare prin acte executive.

Deficiență:
Nerespectarea principiului anualității și al simetriei juridice.

Consecință:
Afectarea controlului democratic asupra resurselor publice.

Recomandare:
Consacrarea expresă a principiului potrivit căruia orice rectificare bugetară trebuie realizată exclusiv prin lege.

  1. Încălcarea principiului simetriei juridice

Deficiență:
Bugetul este adoptat prin lege, dar modificat prin acte executive.

Consecință:
Ruperea coerenței procedurale impuse de Constituție.

Recomandare:
Interzicerea modificării prin OUG a actelor adoptate prin procedură parlamentară specială.

  1. Transformarea Guvernului din administrator în decident asupra resurselor publice

Deficiență:
Executivul depășește rolul de executare a bugetului.

Consecință:
Confuzie între funcția executivă și funcția legislativă.

Recomandare:
Reafirmarea prin lege a caracterului exclusiv executiv al atribuțiilor Guvernului în materie bugetară.

  1. Afectarea separației puterilor în stat

Temei constituțional:
Art. 1 alin. (4) din Constituție.

Deficiență:
Executivul exercită atribuții rezervate Legislativului.

Consecință:
Dezechilibru instituțional.

Recomandare:
Întărirea controlului parlamentar și constituțional asupra actelor fiscale ale Guvernului.

  1. Utilizarea excesivă a angajării răspunderii Guvernului

Temei constituțional:
Art. 114 din Constituție.

Deficiență:
Procedura excepțională este utilizată pentru a evita dezbaterea parlamentară.

Consecință:
Reducerea deliberării democratice.

Recomandare:
Definirea legală a condițiilor restrictive de utilizare a art. 114.

  1. Lipsa unei definiții restrictive a situației extraordinare

Temei constituțional:
Art. 115 alin. (4).

Deficiență:
Noțiunea este interpretată extensiv.

Consecință:
Generalizarea guvernării prin excepție.

Recomandare:
Modificarea Legii nr. 47/1992 și a Legii nr. 69/2010 pentru definirea expresă a situațiilor extraordinare.

  1. Lipsa răspunderii constituționale pentru efectele fiscale ale OUG

Deficiență:
Costurile economice ale instabilității fiscale sunt suportate exclusiv de contribuabili.

Consecință:
Externalizarea riscului legislativ.

Recomandare:
Introducerea unei obligații de evaluare ex-post a impactului fiscal și economic al OUG.

  1. Transformarea excepției constituționale în regulă de guvernare

Deficiență:
Frecvența utilizării OUG a anulat caracterul lor excepțional.

Consecință:
Apariția unui regim permanent de urgență fiscal-bugetară.

Recomandare:
Instituirea unor limite cantitative și procedurale privind utilizarea OUG în domeniul financiar.

  1. Vulnerabilitate constituțională privind art. 115 alin. (6)

Deficiență:
OUG afectează indirect îndatoririle fiscale și mecanismele de formare a veniturilor publice.

Consecință:
Posibilă încălcare a interdicției constituționale privind afectarea îndatoririlor prevăzute de Constituție.

Recomandare:
Excluderea expresă a fiscalității și rectificărilor bugetare din domeniul reglementabil prin OUG.

  1. Vulnerabilitate constituțională privind art. 138 și art. 139

Deficiență:
Bugetul și fiscalitatea sunt tratate ca domenii autonome.

Consecință:
Fragmentarea unei competențe constituționale unitare.

Recomandare:
Consacrarea legislativă a principiului unității fiscal-bugetare.

  1. Necesitatea unei reforme constituționale și legislative privind finanțele publice

Deficiență:
Actualul cadru normativ permite eludarea controlului parlamentar.

Consecință:
Erodarea legitimității democratice a politicii fiscale.

Recomandare:
Revizuirea legislației fiscal-bugetare și constituționale pentru a reafirma principiul potrivit căruia resursele publice aparțin cetățenilor, sunt administrate de Guvern și pot fi angajate numai cu autorizarea Parlamentului.

CONCLUZIE GENERALĂ

Deficiența fundamentală identificată este mutarea progresivă a centrului deciziei fiscal-bugetare din Parlament către Guvern prin utilizarea sistematică a ordonanțelor de urgență și a procedurilor excepționale. Această practică a afectat controlul democratic asupra resurselor publice, a slăbit separația puterilor și a creat un regim de instabilitate fiscală incompatibil cu exigențele statului de drept. Se impune o reformă legislativă și constituțională care să restabilească rolul Parlamentului ca autoritate exclusivă în materia fiscalității și a bugetului public național.

Daniel Udrescu - CPA, Expert Contabil Judiciar, Auditor

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