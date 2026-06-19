Analiză Daniel Udrescu: Deficiențe sistemice privind guvernanța finanțelor publice și propuneri de reechilibrare constituțională a raportului dintre parlament și guvern

Analiza semnată de Daniel Udrescu evidențiază vulnerabilitățile structurale ale guvernanței finanțelor publice din România și argumentează necesitatea unei reechilibrări constituționale a raportului dintre Parlament și Guvern.
Transformarea delegării legislative într-un mecanism permanent de guvernare fiscal-bugetară
Acte criticate:
Practica utilizării sistematice a OUG-urilor în domeniul fiscal și bugetar după anul 2003.
Deficiență:
Instrumentul excepțional prevăzut de art. 115 din Constituție a devenit mecanism ordinar de administrare a finanțelor publice.
Consecință:
Transferul centrului real al deciziei fiscale de la Parlament către Guvern.
Recomandare:
Limitarea expresă a utilizării OUG în materia fiscal-bugetară exclusiv la situații extraordinare obiective și imprevizibile.
Golirea de conținut a rolului constituțional al Parlamentului
Temei constituțional:
Art. 61, art. 138 și art. 139 din Constituție.
Deficiență:
Parlamentul aprobă ulterior efectelor produse de Guvern.
Consecință:
Control parlamentar formal și nu efectiv.
Recomandare:
Interzicerea producerii efectelor fiscale înaintea dezbaterii parlamentare în cazul modificărilor majore.
Deturnarea semnificației constituționale a sintagmei „numai prin lege”
Temei constituțional:
Art. 139 alin. (1) din Constituție.
Deficiență:
Noțiunea de lege este extinsă artificial pentru a include ordonanțele de urgență.
Consecință:
Anularea monopolului constituțional al Parlamentului asupra fiscalității.
Recomandare:
Clarificarea prin lege organică și prin jurisprudență constituțională a faptului că „lege” în materia fiscal-bugetară înseamnă act adoptat de Parlament.
Modificarea indirectă a bugetului prin modificări fiscale
Deficiență:
Se tratează fiscalitatea și bugetul ca domenii distincte.
Consecință:
Se ignoră faptul că orice modificare fiscală modifică automat resursele bugetare.
Recomandare:
Instituirea obligației ca orice modificare fiscală cu impact semnificativ asupra veniturilor publice să fie însoțită de procedură parlamentară bugetară.
Eludarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice
Act criticat:
Practica rectificărilor și modificărilor bugetare prin acte executive.
Deficiență:
Nerespectarea principiului anualității și al simetriei juridice.
Consecință:
Afectarea controlului democratic asupra resurselor publice.
Recomandare:
Consacrarea expresă a principiului potrivit căruia orice rectificare bugetară trebuie realizată exclusiv prin lege.
Încălcarea principiului simetriei juridice
Deficiență:
Bugetul este adoptat prin lege, dar modificat prin acte executive.
Consecință:
Ruperea coerenței procedurale impuse de Constituție.
Recomandare:
Interzicerea modificării prin OUG a actelor adoptate prin procedură parlamentară specială.
Transformarea Guvernului din administrator în decident asupra resurselor publice
Deficiență:
Executivul depășește rolul de executare a bugetului.
Consecință:
Confuzie între funcția executivă și funcția legislativă.
Recomandare:
Reafirmarea prin lege a caracterului exclusiv executiv al atribuțiilor Guvernului în materie bugetară.
Afectarea separației puterilor în stat
Temei constituțional:
Art. 1 alin. (4) din Constituție.
Deficiență:
Executivul exercită atribuții rezervate Legislativului.
Consecință:
Dezechilibru instituțional.
Recomandare:
Întărirea controlului parlamentar și constituțional asupra actelor fiscale ale Guvernului.
Utilizarea excesivă a angajării răspunderii Guvernului
Temei constituțional:
Art. 114 din Constituție.
Deficiență:
Procedura excepțională este utilizată pentru a evita dezbaterea parlamentară.
Consecință:
Reducerea deliberării democratice.
Recomandare:
Definirea legală a condițiilor restrictive de utilizare a art. 114.
Lipsa unei definiții restrictive a situației extraordinare
Temei constituțional:
Art. 115 alin. (4).
Deficiență:
Noțiunea este interpretată extensiv.
Consecință:
Generalizarea guvernării prin excepție.
Recomandare:
Modificarea Legii nr. 47/1992 și a Legii nr. 69/2010 pentru definirea expresă a situațiilor extraordinare.
Lipsa răspunderii constituționale pentru efectele fiscale ale OUG
Deficiență:
Costurile economice ale instabilității fiscale sunt suportate exclusiv de contribuabili.
Consecință:
Externalizarea riscului legislativ.
Recomandare:
Introducerea unei obligații de evaluare ex-post a impactului fiscal și economic al OUG.
Transformarea excepției constituționale în regulă de guvernare
Deficiență:
Frecvența utilizării OUG a anulat caracterul lor excepțional.
Consecință:
Apariția unui regim permanent de urgență fiscal-bugetară.
Recomandare:
Instituirea unor limite cantitative și procedurale privind utilizarea OUG în domeniul financiar.
Vulnerabilitate constituțională privind art. 115 alin. (6)
Deficiență:
OUG afectează indirect îndatoririle fiscale și mecanismele de formare a veniturilor publice.
Consecință:
Posibilă încălcare a interdicției constituționale privind afectarea îndatoririlor prevăzute de Constituție.
Recomandare:
Excluderea expresă a fiscalității și rectificărilor bugetare din domeniul reglementabil prin OUG.
Vulnerabilitate constituțională privind art. 138 și art. 139
Deficiență:
Bugetul și fiscalitatea sunt tratate ca domenii autonome.
Consecință:
Fragmentarea unei competențe constituționale unitare.
Recomandare:
Consacrarea legislativă a principiului unității fiscal-bugetare.
Necesitatea unei reforme constituționale și legislative privind finanțele publice
Deficiență:
Actualul cadru normativ permite eludarea controlului parlamentar.
Consecință:
Erodarea legitimității democratice a politicii fiscale.
Recomandare:
Revizuirea legislației fiscal-bugetare și constituționale pentru a reafirma principiul potrivit căruia resursele publice aparțin cetățenilor, sunt administrate de Guvern și pot fi angajate numai cu autorizarea Parlamentului.
CONCLUZIE GENERALĂ
Deficiența fundamentală identificată este mutarea progresivă a centrului deciziei fiscal-bugetare din Parlament către Guvern prin utilizarea sistematică a ordonanțelor de urgență și a procedurilor excepționale. Această practică a afectat controlul democratic asupra resurselor publice, a slăbit separația puterilor și a creat un regim de instabilitate fiscală incompatibil cu exigențele statului de drept. Se impune o reformă legislativă și constituțională care să restabilească rolul Parlamentului ca autoritate exclusivă în materia fiscalității și a bugetului public național.
Daniel Udrescu - CPA, Expert Contabil Judiciar, Auditor