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Insolvența STB, respinsă de Tribunalul București. Ciprian Ciucu: „Dosarul a fost verificat de 7 ori!”

Instanța a respins insolvența STB. Foto/Profimedia

Instanța a respins insolvența STB. Foto/Profimedia

Scris deIulian Budusan
Publicat18 aug. 2026, 17:13
Actualizat18 aug. 2026, 17:14
SursăRealitatea.Net

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a fost respinsă cererea de insolvență a STB de către Curtea de Apel București, Edilul-șef spune că instanța a respins cererea pe motiv că dosarul a fost incomplet.

Tribunalul București a blocat marți solicitarea Societății de Transport București (STB) privind intrarea în procedura de insolvență. Magistrații au respins dosarul din cauza lipsei unor documente prevăzute de legislația în vigoare, decizia nefiind însă una definitivă.

Minuta instanței și căile de atac

Hotărârea instanței se întemeiază pe articolul 67 alineatul (1) din Legea nr. 85/2014, vizând nedepunerea întregii documentații obligatorii de către debitor:

  • Procedură disjunsă: Cererile paralele înaintate de creditorii societății au fost separate și trimise către un dosar conex.

  • Termen de apel: STB are la dispoziție 7 zile de la comunicarea oficială a sentinței pentru a ataca decizia la Secția a VII-a Civilă a Tribunalului București.

Ciprian Ciucu: „Dosarul a fost verificat de șapte ori”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a calificat hotărârea judecătorilor drept una „neașteptată”. Într-o reacție publică, edilul a subliniat că conducerea STB i-a dat asigurări că dosarul de insolvență cuprindea toate anexele necesare. „Am vorbit cu managementul STB și se jură că le-au verificat de șapte ori și că s-au depus toate, că cererea a fost completă. Au fost cinci dosare opisate, în sală nimeni nu a invocat nicio lipsă. Sper ca STB să facă apel”, a declarat Ciprian Ciucu.

Edilul susține în continuare necesitatea reorganizării financiare a transportatorului public, arătând că subvenția pentru transportul de suprafață consumă anual peste o treime (34%) din întregul buget al Primăriei Municipiului București.

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