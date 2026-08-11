Fost director CE Oltenia, dezvăluiri explozive la Culisele Statului Paralel: Cum a fost închis peste noapte un grup energetic de la Rovinari – DOCUMENTE

Publicat 11 aug. 2026, 23:53 Sursă Realitate Plus

Laurențiu Ciurel, fost director al Complexului Energetic Oltenia, a dezvăluit în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel” cum a început distrugerea capacităților termoenergetice în perioada guvernelor liberale în care ministru al Energiei era Virgil Popescu. Una dintre cele mai controversate decizii, potrivit lui Ciurel, a fost oprirea și casarea Grupului 3 Rovinari, considerat unul dintre cele mai performante din țară.

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