Energie· 2 min citire
Fost director CE Oltenia, dezvăluiri explozive la Culisele Statului Paralel: Cum a fost închis peste noapte un grup energetic de la Rovinari – DOCUMENTE
Grupul 3 Rovinari - CE Oltenia
Publicat11 aug. 2026, 23:53
SursăRealitate Plus
Laurențiu Ciurel, fost director al Complexului Energetic Oltenia, a dezvăluit în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel” cum a început distrugerea capacităților termoenergetice în perioada guvernelor liberale în care ministru al Energiei era Virgil Popescu. Una dintre cele mai controversate decizii, potrivit lui Ciurel, a fost oprirea și casarea Grupului 3 Rovinari, considerat unul dintre cele mai performante din țară.
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