Măsură controversată în educație: Mii de copii rămân fără sprijinul financiar al bursei sociale în vacanță

O modificare propusă de Ministerul Educației stârnește controverse majore: elevii din medii vulnerabile nu vor mai primi burse sociale pe durata vacanțelor școlare. Măsura ignoră faptele din teren, afectând direct familiile defavorizate ale căror cheltuieli și lipsuri materiale nu se opresc odată cu finalizarea cursurilor.
O propunere legislativă lansată recent în dezbatere publică stârnește un val de indignare în mediul educațional. Ministerul Educației intenționează să elimine acordarea burselor sociale pe durata vacanțelor școlare, măsură ce afectează direct elevii din mediile defavorizate. Deși valoarea lunară de 300 de lei este menținută, modificarea adusă cadrului normativ restrânge plata acestor ajutoare strict la perioadele de cursuri.
Cum se schimbă regulile de acordare
Diferența dintre legislația actuală și noul proiect pus în consultare de Guvern elimină practic mecanismul de protecție financiară pe timpul verii:
Cadrul legislativ în vigoare: Bursa socială are caracter permanent și se vira în conturile beneficiarilor pe parcursul întregului an calendaristic, inclusiv în lunile de vacanță.
Noua propunere din proiect: Plățile pentru bursele de merit, tehnologice și sociale devin active exclusiv în timpul cursurilor și al etapelor de pregătire practică, abrogând prevederile de sprijin continuu.
Ajutor de subzistență transformat în economie la buget
Spre deosebire de stimulentele acordate pentru performanță academică, sprijinul social reprezintă pentru numeroase familii o resursă vitală de subzistență. Veniturile reduse și cheltuielile zilnice ale gospodăriilor vulnerabile nu dispar odată cu închiderea școlilor pe timpul verii.
În ciuda discursului oficial inclus în nota de fundamentare, care invocă lupta împotriva abandonului școlar și susținerea copiilor din medii dezavantajate, proiectul nu oferă o justificare concretă pentru reducerea perioadei de acordare. Textul nu prezintă nicio estimare a impactului social și nici valoarea economiilor pe care statul urmează să le facă la buget prin această restriacționare.
Proiectul de Hotărâre de Guvern rămâne în consultare publică timp de 10 zile, perioadă în care societatea civilă și organizațiile din domeniu pot transmite propuneri de modificare.