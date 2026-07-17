Daniel Udrescu: Patrimoniul contributiv și principiul continuității valorii economice. Limitele constituționale ale reformei pensiilor de serviciu

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 17 iul. 2026, 08:53

În orice stat de drept, reforma sistemului public de pensii reprezintă una dintre cele mai profunde intervenții legislative asupra patrimoniului rezultat din muncă. Dincolo de dimensiunea sa bugetară și socială, aceasta presupune transferul obligatoriu către stat al unei părți din patrimoniul individual, administrată pe durata întregii vieți profesionale și valorificată ulterior prin mecanisme specifice patrimoniului solidarității sociale. Din acest motiv, constituționalitatea unei asemenea reforme nu poate fi analizată exclusiv prin prisma sustenabilității financiare a sistemului, ci trebuie examinată și prin raportare la dreptul de proprietate, protecția patrimoniului și principiul proporționalității.

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