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Situație critică la Cernavodă. Buzoianu: "Estimarea de nouă zile nu mai este valabilă"
Diana Buzoianu
Publicat12 aug. 2026, 07:22
SursăRealitatea PLUS
Diana Buzoianu a declarat că nu mai este valabilă estimarea de duminică, potrivit căreia Centrala de la Cernavodă poate funcţiona nouă zile după lucrările de creştere a debitului fluviului Dunărea. "Suntem într-un scenariu sumbru. S-a creat un obstacol, un dâmb, care practic a reorientat debitul de apă", a transmis aceasta.
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