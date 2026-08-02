Daniel Udrescu: De ce patrimoniul va deveni conceptul central al economiei viitoare?

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 2 aug. 2026, 09:22

Economia contemporană evaluează performanța în principal prin venituri, profit, creștere și fluxuri de numerar. Aceste informații sunt esențiale, dar descriu mai ales rezultatele unei perioade. Ele nu arată întotdeauna dacă baza economică din care aceste rezultate au fost obținute a fost conservată sau consumată.

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