Fiscul a început vânătoarea de averi nedeclarate. Cine se poate trezi cu un impozit de 70%

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 17 aug. 2026, 15:43

Fiscul intensifică verificările privind situația fiscală a persoanelor fizice, urmărind dacă averile acumulate și cheltuielile efectuate pot fi justificate prin veniturile declarate. În mai puțin de un an, structurile ANAF specializate în astfel de controale au finalizat peste 1.100 de acțiuni, iar obligațiile fiscale suplimentare stabilite au depășit 540 de milioane de lei, potrivit unei analize EY România.

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