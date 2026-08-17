Fiscul a început vânătoarea de averi nedeclarate. Cine se poate trezi cu un impozit de 70%

Fiscul intensifică verificările privind situația fiscală a persoanelor fizice, urmărind dacă averile acumulate și cheltuielile efectuate pot fi justificate prin veniturile declarate. În mai puțin de un an, structurile ANAF specializate în astfel de controale au finalizat peste 1.100 de acțiuni, iar obligațiile fiscale suplimentare stabilite au depășit 540 de milioane de lei, potrivit unei analize EY România.
O atenție deosebită este acordată sumelor de bani pentru care contribuabilii nu pot demonstra proveniența. În astfel de situații, regimul fiscal poate deveni mult mai sever, veniturile cu sursă neidentificată fiind supuse unei cote de impozitare de 70%.
Peste 1.100 de controale finalizate de ANAF
În intervalul iulie 2025 – mai 2026, structurile ANAF care verifică situația fiscală personală au încheiat 1.102 acțiuni de control. În urma verificărilor, au fost stabilite creanțe fiscale suplimentare în valoare de 540,2 milioane de lei.
Fiscul a dispus, în același timp, măsuri asigurătorii de aproximativ 123,5 milioane de lei. Potrivit ANAF, acțiunea reprezintă una dintre cele mai ample desfășurate în ultimii ani pentru verificarea situației fiscale personale.
Ce situații verifică inspectorii
Printre cazurile întâlnite de inspectorii fiscali se numără depunerile de numerar în conturile bancare, dar și cumpărarea unor bunuri mobile sau imobile cu bani pentru care nu poate fi demonstrată proveniența.
În atenția ANAF au intrat și împrumuturile acordate de persoane fizice propriilor societăți, precum și operațiunile de majorare a capitalului social.
Au fost întâlnite situații în care contribuabilii au explicat că sumele respective provin din economii păstrate în numerar, venituri realizate în străinătate sau bani primiți de la alte persoane. În anumite cazuri, însă, documentele prezentate nu au fost considerate suficiente pentru a demonstra existența și proveniența sumelor în perioada verificată.
Inspectorii au identificat inclusiv situații în care veniturile despre care contribuabilii au susținut că au fost obținute în străinătate nu au putut fi confirmate prin schimbul de informații cu administrațiile fiscale din alte țări.
Pe lângă veniturile cu sursă neidentificată, controalele au scos la iveală și venituri nedeclarate a căror sursă a putut fi stabilită. Printre acestea s-au numărat venituri din chirii, activități independente, tranzacții cu titluri de valoare sau venituri obținute în străinătate.
Când se aplică impozitul de 70%
Una dintre cele mai importante diferențe apare în cazul veniturilor pentru care sursa nu poate fi identificată. Din 1 iulie 2024, acestea sunt impozitate cu o cotă de 70%, aplicată bazei impozabile ajustate.
Pe lângă impozitul stabilit prin decizia de impunere, contribuabilului îi pot fi calculate și obligații fiscale accesorii.
Analiza EY atrage atenția și asupra veniturilor realizate în afara României. Schimbul automat de informații între administrațiile fiscale face ca astfel de venituri să fie mai ușor de identificat de către ANAF.
Contribuabilii care au obligația de a declara în România veniturile obținute în străinătate trebuie să le declare chiar și atunci când acestea nu apar în informațiile precompletate de Fisc.
Milioane de lei stabilite suplimentar în controalele ANAF
Cele mai mari trei creanțe fiscale suplimentare stabilite în perioada iulie 2025 – mai 2026 au fost înregistrate în Prahova și București.
Cea mai mare a fost de 23,1 milioane de lei și a fost stabilită în Prahova. Alte două creanțe, în valoare de 22,5 milioane de lei și 21,6 milioane de lei, au fost stabilite în București.
Numai în luna mai 2026, ANAF a emis 56 de decizii de impunere, cu o valoare totală de 54,6 milioane de lei.