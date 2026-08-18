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România ocupă ultimul loc în UE la ponderea în PIB a cheltuielilor publice pentru educaţie
Cheltuieli cu educația în România
Publicat18 aug. 2026, 13:06
Sursărealitatea.net
Cheltuielile publice pentru educaţie (de la grădiniţă şi până la liceu) în Uniunea Europeană au reprezentat 4,7% din produsul intern brut (PIB) în anul 2023, o cifră care nu a suferit modificări comparativ cu situaţia din anul 2022, arată datele publicate marţi de Eurostat.
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