Fiscalitate· 2 min citire

Marea comparație: Europa reduce taxele, România le crește

Taxe mari în România

Taxe mari în România

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat22 iul. 2026, 20:21
SursăRealitatea PLUS

În timp ce tot mai multe state europene au ales să își protejeze cetățenii prin plafonarea prețurilor, reduceri de taxe, subvenții la energie și sprijin financiar pentru familii și pensionari, românii se confruntă cu un val de scumpiri continuu. Costul vieții crește de la o lună la alta, iar pentru tot mai mulți români traiul de zi cu zi devine o provocare.

Ce măsuri au luat state pentru sprijinul cetățenilor?

MAREA BRITANIE: - elimină TVA de 5% din facturile la electricitate din 1 octombrie

- plafonează prețului biletului la autobuz de la 3 la 2 lire, începând cu 2027

IRLANDA: - menține TVA redusă de 9% la gaze și electricitate până în 2030

- cotă redusă de 9% pentru servicii de catering, restaurante și coafură

- cota redusă de 13,5% pentru servicii precum închirierea de mașini, anumite reparații, construcții și cazare pe termen scurt

- alocații sociale majorate cu 10 euro pe săptămână de la începutul anului

- facilități fiscale pentru chiriași și creditele ipotecare

GERMANIA: - continuă programele de subvenții pentru renovarea locuințelor

- subvenții pentru creșterea eficienței energetice

SPANIA ȘI PORTUGALIA: - măsuri pentru limitarea prețului gazelor utilizate la producerea energiei/ facturi mai mici

ITALIA: - pachet de sprijin pentru facturile la energie/ bonus voluntar din partea furnizorilor de până la 60 de euro

Ce măsuri cu impact asupra cetățenilor a luat guvernul Bolojan?

- creșterea cotei standard de TVA de la 19% la 21%

- TVA la energie electrică rămâne la 21%

- transportul public s-a scumpit anul trecut (preț cartelă metrou de la 3 la 5 lei)

- salarii și pensii înghețate

- liberalizarea pieței carburanților

- modificarea regulilor privind concediile medicale

- introducerea obligației de plată a CASS pentru anumite categorii de coasigurați

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

taxe si impozitetaxe romaniaeconomie românia

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Fiscalitate

Mai Multe