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Motorina a trecut din nou de 10 lei în toată țara, la doar două zile după reducerea accizei
Foto: Arhivă
Motorina standard a revenit peste pragul de 10 lei pe litru în toată România, potrivit datelor platformei PECO Online.
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