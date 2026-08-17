Aplicarea retroactivă a cotei de 70% impozitare. Efectele asupra actelor fiscale, executării silite și obligației de reparare - analiză de Daniel Udrescu

Publicat 17 aug. 2026, 11:11 Sursă Realitatea.net

Expertul contabil Daniel Udrescu analizează efectele Deciziei ÎCCJ nr. 2750/2026, potrivit căreia cota de impozitare de 70% nu poate fi aplicată veniturilor aferente perioadelor anterioare datei de 1 iulie 2024. Sunt examinate consecințele pentru actele fiscale contestate sau definitive, executarea silită, recalcularea obligațiilor și posibilitatea restituirii sumelor încasate. Autorul susține necesitatea unei proceduri generale prin care ANAF și Ministerul Finanțelor să corecteze situațiile afectate, fără a obliga fiecare contribuabil să parcurgă separat proceduri administrative și judiciare.

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