Aplicarea retroactivă a cotei de 70% impozitare. Efectele asupra actelor fiscale, executării silite și obligației de reparare - analiză de Daniel Udrescu
Taxe si impozite
Expertul contabil Daniel Udrescu analizează efectele Deciziei ÎCCJ nr. 2750/2026, potrivit căreia cota de impozitare de 70% nu poate fi aplicată veniturilor aferente perioadelor anterioare datei de 1 iulie 2024. Sunt examinate consecințele pentru actele fiscale contestate sau definitive, executarea silită, recalcularea obligațiilor și posibilitatea restituirii sumelor încasate. Autorul susține necesitatea unei proceduri generale prin care ANAF și Ministerul Finanțelor să corecteze situațiile afectate, fără a obliga fiecare contribuabil să parcurgă separat proceduri administrative și judiciare.
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Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 2750 din 3 iunie 2026 obligă la examinarea unei probleme care depășește litigiul individual în care a fost pronunțată. Dacă aplicarea cotei de 70% veniturilor aferente perioadelor anterioare datei de 1 iulie 2024 este nelegală, trebuie stabilit ce se întâmplă cu actele fiscale aflate în curs de contestare, cu actele pentru care termenul de contestare a expirat, cu hotărârile judecătorești definitive și cu sumele deja executate.
Analiza trebuie să pornească de la o distincție esențială. Decizia nr. 2750/2026 a fost pronunțată într-un litigiu individual și nu are, prin ea însăși, efectele obligatorii generale ale unei decizii pronunțate în recurs în interesul legii sau pentru dezlegarea unei chestiuni de drept. Totuși, soluția ÎCCJ reprezintă un reper jurisprudențial de maximă autoritate, mai ales pentru că se înscrie în limitele stabilite anterior de Curtea Constituțională. Prin Decizia nr. 523/2023[1], CCR a arătat că modificarea procentului de impozitare nu reglementează aplicarea cotei de 70% perioadelor anterioare intrării în vigoare a noii legi, iar eventualele probleme privind extinderea temporală a normei sunt probleme de interpretare și aplicare a legii.
1. Perspectiva avocatului
Cea mai dificilă situație nu este aceea a contribuabilului care se află încă în termenul de contestare, ci aceea a contribuabilului care solicită asistență după expirarea termenului de 45 de zile. Într-un asemenea caz, avocatul trebuie să evite promisiunea unei căi extraordinare care nu există și să procedeze mai întâi la un audit procedural complet al comunicării actului fiscal.
Trebuie verificat dacă decizia de impunere a fost comunicată persoanei competente, dacă documentul încărcat în Spațiul Privat Virtual era complet și accesibil, dacă data comunicării poate fi stabilită cu certitudine, dacă procedura comunicării prin publicitate a respectat condițiile legale și dacă actul conținea informațiile obligatorii privind calea de atac și termenul de exercitare. Numai în cazul în care comunicarea este nelegală sau inexistentă se poate susține că termenul de contestare nu a început să curgă. O asemenea apărare nu poate fi construită artificial, ci trebuie să se întemeieze pe un viciu real și demonstrabil.
În contestațiile formulate în termen sau în litigiile deja pendinte, apărarea trebuie construită pe două niveluri. În principal, trebuie contestată existența venitului impozabil și corectitudinea bazei de impunere stabilite prin metoda indirectă. În subsidiar, pentru ipoteza în care instanța consideră că venitul există, trebuie solicitată aplicarea cotei de 16% aferente perioadei în care venitul ar fi fost realizat. Formularea apărării subsidiare nu echivalează cu recunoașterea bazei impozabile, dacă această rezervă este exprimată clar.
Problema cotei și problema existenței venitului nu trebuie confundate. Decizia nr. 2750/2026 privește, potrivit soluției comunicate, cota aplicabilă în timp. Ea nu validează automat baza de impunere și nici nu infirmă, în bloc, metodele indirecte utilizate de ANAF. Legalitatea aplicării cotei de 16% trebuie analizată separat de legalitatea calificării unor împrumuturi, transferuri, disponibilități bănești sau acumulări patrimoniale drept venituri din surse neidentificate.
Avocatul trebuie să trateze separat și executarea silită. Introducerea contestației administrative sau a acțiunii în contencios nu suspendă automat executarea actului fiscal. Suspendarea trebuie solicitată prin mecanismul procedural adecvat, cu demonstrarea condițiilor prevăzute de lege. Protecția obținută după lichidarea patrimoniului contribuabilului poate deveni pur formală, chiar dacă acesta câștigă procesul câțiva ani mai târziu.
Pentru actele care nu mai pot fi contestate pe calea obișnuită, contribuabilul poate solicita ANAF sau Ministerului Finanțelor revocarea parțială, reexaminarea situației ori emiterea unui act reparator. Trebuie însă spus cu onestitate că o acțiune formulată împotriva refuzului autorității poate fi considerată o încercare de eludare a termenului de contestare. Calea administrativă nu poate fi transformată automat într-un nou termen de atac împotriva unei decizii de impunere devenite necontestabile.
2. Perspectiva judecătorului de contencios fiscal
Pentru judecător, dificultatea centrală constă în concilierea legalității impunerii cu stabilitatea raporturilor juridice și cu autoritatea de lucru judecat. Decizia nr. 2750/2026 nu trebuie tratată nici ca fiind lipsită de relevanță pentru alte cauze, nici ca și cum ar desființa automat toate actele și hotărârile definitive întemeiate pe interpretarea contrară.
În litigiile pendinte care privesc venituri aferente unor perioade anterioare datei de 1 iulie 2024, instanța va trebui să stabilească legea fiscală aplicabilă la momentul realizării venitului. Data emiterii deciziei de impunere este un moment procedural și nu poate schimba regimul fiscal material al unei situații economice deja consumate. Fundamentul principal al analizei îl reprezintă aplicarea legii fiscale în timp, neretroactivitatea și certitudinea impunerii. Egalitatea contribuabililor și necesitatea unei jurisprudențe coerente sunt argumente suplimentare, nu substituenți ai analizei normei fiscale aplicabile.
Instanța trebuie să evite și extinderea obiectului Deciziei nr. 2750/2026. Faptul că ÎCCJ a limitat obligația fiscală la suma rezultată prin aplicarea cotei de 16% nu înseamnă că instanța supremă a confirmat, în orice cauză, modul în care ANAF a determinat baza impozabilă. Dacă reclamantul contestă existența venitului, proveniența fondurilor sau aplicarea metodei indirecte, instanța trebuie să răspundă distinct acestor critici.
În privința hotărârilor judecătorești definitive, limitele sunt mai severe. O hotărâre individuală ulterioară a ÎCCJ nu constituie, prin ea însăși, motiv de revizuire. Motivele revizuirii și ale contestației în anulare sunt limitativ prevăzute de Codul de procedură civilă și nu pot fi extinse numai pentru că jurisprudența ulterioară a adoptat o interpretare mai favorabilă contribuabilului. Autoritatea de lucru judecat nu poate fi înlăturată printr-o analogie construită în afara textului legii.
Această limită procedurală nu face însă ca problema de echitate să dispară. Ea mută responsabilitatea de la instanță către legiuitor și administrația fiscală. Judecătorului nu i se poate cere să creeze o cale extraordinară de atac pe care legea nu o prevede.
3. Perspectiva inspectorului fiscal
Pentru inspectorul fiscal, problema reală este raportul dintre instrucțiunea administrativă internă și legea aplicabilă situației fiscale verificate. O circulară, o practică instituțională sau un ordin ierarhic nu poate modifica momentul de la care o cotă fiscală produce efecte și nu poate justifica aplicarea retroactivă a unei sarcini fiscale.
După clarificarea produsă de ÎCCJ, organele de inspecție și structurile de soluționare a contestațiilor ar trebui să înceteze aplicarea cotei de 70% veniturilor aferente perioadelor anterioare datei de 1 iulie 2024. În dosarele încă nesoluționate, corectarea ar trebui să se facă administrativ, fără obligarea contribuabilului să parcurgă un litigiu pentru obținerea unei soluții pe care administrația o poate anticipa în mod rezonabil.
Separat de cota aplicabilă, inspectorul trebuie să verifice dacă există în realitate un venit impozabil. Metodele indirecte reglementate prin Ordinul ANAF nr. 675/2018[2] presupun analiza surselor și utilizărilor de fonduri, a fluxurilor de trezorerie sau a evoluției patrimoniului net. Ele nu permit selectarea exclusivă a operațiunilor care produc o diferență fiscală și ignorarea disponibilităților inițiale, a împrumuturilor, a restituirilor, a transferurilor între conturi sau a continuității patrimoniului.
Numerarul declarat de contribuabil nu trebuie acceptat fără verificare, dar nici eliminat automat numai pentru că nu se află într-un cont bancar. Inspectorul trebuie să evalueze coerența explicațiilor, capacitatea de acumulare, documentele disponibile, conduita financiară și legătura temporală dintre surse și utilizări. Sarcina sa nu este de a construi cea mai mare diferență impozabilă posibilă, ci de a stabili situația fiscală reală.
Răspunderea personală a inspectorului nu poate fi dedusă automat din anularea actului fiscal. Ea presupune identificarea atribuțiilor concrete, a autonomiei decizionale, a normelor încălcate, a informațiilor deținute, a eventualelor obiecții formulate, a raportului de cauzalitate și a formei de vinovăție. Existența unei practici instituționale poate explica împrejurările în care a fost emis actul, dar nu transformă instrucțiunea internă într-un izvor de drept și nu exclude în mod automat orice formă de răspundere.
Conduita profesională prudentă presupune consemnarea rezervelor juridice, solicitarea unor instrucțiuni scrise și sesizarea organelor ierarhice atunci când practica administrativă intră în conflict cu legea sau cu o jurisprudență consolidată.
4. Perspectiva procurorului
Procurorul trebuie să evite două extreme. Prima este transformarea oricărei anulări a unui act fiscal într-o acuzație penală împotriva inspectorului. A doua este acordarea unei imunități de fapt administrației fiscale pe motiv că orice conduită poate fi calificată drept simplă eroare de interpretare.
Anularea deciziei de impunere constituie un element relevant, dar nu dovedește, singură, existența unei infracțiuni. Analiza penală trebuie să stabilească norma primară încălcată, atribuția de serviciu concretă, conduita funcționarului, prejudiciul sau vătămarea produsă, raportul de cauzalitate și forma de vinovăție. Articolul 297 din Codul penal[3] se referă în prezent la neîndeplinirea unui act prevăzut de o lege sau ordonanță ori la îndeplinirea acestuia cu încălcarea unei asemenea norme. Exigența încălcării legislației primare, desprinsă inițial din Decizia CCR nr. 405/2016[4], este astfel reflectată și în redactarea actuală a textului penal.
Nu poate fi formulată anticipat concluzia că toate plângerile referitoare la actele emise înaintea Deciziei nr. 2750/2026 trebuie clasate. Momentul emiterii actului este relevant pentru evaluarea previzibilității normei și a bunei-credințe, dar nu dispensează procurorul de examinarea situației concrete. Trebuie verificat dacă inspectorul avea sau nu posibilitatea juridică și factuală de a adopta o altă soluție, dacă a ascuns ori a denaturat probe, dacă a ignorat deliberat înscrisuri determinante sau dacă a urmărit producerea unei vătămări.
Nici continuarea aplicării cotei de 70% după pronunțarea Deciziei nr. 2750/2026 nu demonstrează automat intenția directă. Ea poate constitui însă un indiciu suplimentar privind cunoașterea problemei de drept, mai ales dacă soluția ÎCCJ a fost adusă la cunoștința organului fiscal, dacă practica judiciară a devenit constantă și dacă funcționarul nu poate oferi o justificare juridică rezonabilă.
Analiza nu trebuie limitată artificial la abuzul în serviciu. În funcție de situația de fapt și de forma de vinovăție, trebuie avut în vedere și articolul 298 din Codul penal[5], referitor la neglijența în serviciu. Aceasta nu înseamnă că orice greșeală fiscală este infracțiune, ci numai că lipsa intenției nu închide automat analiza dacă sunt întrunite cerințele unei alte norme penale.
Procurorul trebuie să distingă între eroarea individuală, politica instituțională și executarea unei instrucțiuni ierarhice. Ordinul superiorului poate explica împrejurările faptei, dar nu înlătură automat răspunderea și nici nu o transferă automat. Trebuie stabilit cine a conceput interpretarea, cine a aprobat-o, cine putea dispune corectarea ei și cine a menținut executarea după ce nelegalitatea devenise evidentă.
Concluzia testului de stres
Problema nu poate fi rezolvată prin obligarea fiecărui contribuabil să obțină, separat, aceeași soluție după ani de proceduri administrative și judiciare. O asemenea abordare consumă resurse publice, produce tratamente diferite pentru situații identice și permite continuarea executării unor obligații a căror bază juridică a fost serios infirmată.
Soluția adecvată nu este o amnistie fiscală. Amnistia presupune renunțarea statului la creanțe, de regulă valabile, din considerente de politică fiscală. În situația analizată este vorba despre repararea unor obligații potențial stabilite prin aplicarea greșită în timp a cotei de 70%.
Ministerul Finanțelor și ANAF ar trebui să instituie, printr-un temei normativ suficient de clar, o procedură generală care să permită identificarea actelor afectate, recalcularea obligației la cota de 16%, anularea diferențelor, încetarea executării pentru aceste diferențe și restituirea sumelor deja încasate, împreună cu dobânda fiscală datorată potrivit legii.
Procedura trebuie să distingă între actele aflate încă în circuitul administrativ, actele contestate în instanță, actele pentru care termenul de contestare a expirat și situațiile soluționate prin hotărâri judecătorești definitive. Pentru ultima categorie poate fi necesară o intervenție legislativă expresă, deoarece administrația și instanțele nu pot înlătura autoritatea de lucru judecat printr-o simplă instrucțiune internă.
Recalcularea cotei nu trebuie să conducă însă la validarea automată a bazei impozabile. Contribuabilul trebuie să păstreze dreptul de a susține că venitul nu a existat, că sursa fondurilor a fost identificată sau că metoda indirectă a fost aplicată incomplet. Aplicarea cotei de 16% reprezintă numai limita subsidiară a obligației, nu recunoașterea existenței venitului.
Testul real al administrației fiscale nu este dacă poate apăra până la capăt fiecare act pe care l-a emis. Testul este dacă poate corecta, din proprie inițiativă, o practică nelegală înainte ca repararea ei să fie impusă, contribuabil cu contribuabil, de instanțele judecătorești.
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