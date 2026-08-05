Ultimatul pentru aproape 1.000 de primării: Pierd toți banii de la Guvern dacă nu se înrolează pe Ghișeul.ro până pe 25 august

Aproape 1.000 de primării din România riscă să rămână fără finanțare de la bugetul de stat dacă nu se conectează la platforma Ghișeul.ro până pe 25 august. Avertismentul vine de la vicepremierul demis Oana Gheorghiu, care a precizat că cele 919 unități administrativ-teritoriale neînrolate blochează accesul a peste 2,5 milioane de cetățeni la servicii digitale și vor fi sancționate prin sistarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și din alte taxe.
Peste 2,5 milioane de români sunt lipsiți în prezent de accesul la servicii publice online din cauza administrațiilor locale care nu au aderat la platforma națională de plăți. Guvernul avertizează că primăriile care nu parcurg procedura de înrolare până la termenul-limită vor suporta blocarea alocărilor financiare de la bugetul de stat.
Fără drumuri la ghișeu: Digitalizarea, o obligație în sprijinul cetățenilor
Reprezentanții Executivului subliniază că accesul la servicii digitale nu trebuie să depindă de localitatea în care trăiește un cetățean sau dacă acesta se află în țară ori în străinătate. Conectarea tuturor primăriilor la sistemul centralizat reprezintă singura soluție pentru eliminarea birocrației și a deplasărilor inutile la sediile administrațiilor locale.
„Peste 2,5 milioane de români nu pot beneficia astăzi de avantajele digitalizării și sunt nevoiți să meargă fizic la primărie. Înrolarea tuturor primăriilor în platforma Ghișeul.ro este esențială, pentru ca fiecare cetățean, indiferent unde locuiește, să poată beneficia de servicii publice rapid, simplu și fără drumuri inutile”, a declarat vicepremierul demis Oana Gheorghiu.
Edilii din cele 919 unități administrativ-teritoriale care nu au efectuat demersurile au primit o notificare oficială prin care li se reamintește că mai au la dispoziție exact 20 de zile pentru a finaliza procedura.
Ce sancțiuni drastice riscă primarii neconformați
Nerespectarea termenului stabilit de cadrul legal atrage consecințe financiare severe pentru comunitățile locale în cauză. Măsura coercitivă vizează direct alimentarea bugetelor locale din surse guvernamentale.
Administrațiile care depășesc data-limită vor fi sancționate prin:
Sistarea cotelor defalcate din impozitul pe venit.
Blocarea sumelor destinate echilibrării bugetelor locale primite din veniturile bugetului de stat (cu excepția câtorva situații speciale prevăzute de lege).
Transparență și eficiență în administrația publică
Măsura de condiționare a fondurilor guvernamentale de adoptarea tehnologiei urmărește modernizarea accelerată a aparatului administrativ din România.
Trecerea tuturor plăților de taxe, impozite și servicii în mediul online este considerată un pas esențial pentru reducerea risipei de resurse și pentru reconstruirea încrederii cetățenilor în instituțiile statului.