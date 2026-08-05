Ultimatul pentru aproape 1.000 de primării: Pierd toți banii de la Guvern dacă nu se înrolează pe Ghișeul.ro până pe 25 august

Publicat 5 aug. 2026, 21:00 Sursă Realitatea.Net

Aproape 1.000 de primării din România riscă să rămână fără finanțare de la bugetul de stat dacă nu se conectează la platforma Ghișeul.ro până pe 25 august. Avertismentul vine de la vicepremierul demis Oana Gheorghiu, care a precizat că cele 919 unități administrativ-teritoriale neînrolate blochează accesul a peste 2,5 milioane de cetățeni la servicii digitale și vor fi sancționate prin sistarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și din alte taxe.

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