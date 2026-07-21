Daniel Udrescu: Pensia PAYG, FNI și Caritas, trei mecanisme care preiau și consumă patrimoniul participantului

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 21 iul. 2026, 07:11

Caritas, FNI și sistemul public PAYG nu sunt identice juridic, dar au un nucleu economic comun pe care limbajul oficial încearcă să îl ascundă. Toate trei preiau bani reali din patrimoniul participantului. Toate trei folosesc acei bani fără să păstreze pentru titular un activ individual echivalent. Toate trei lasă în locul patrimoniului preluat o promisiune a cărei executare depinde de resurse viitoare.

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