Dincolo de Codul Fiscal. Iluzia consolidării bugetare și adevăratul motor al valorii - Daniel Udrescu, expert contabil

Ori de câte ori un stat se confruntă cu un deficit bugetar cronic, tentația imediată a decidenților este să privească economia ca pe o sumă de procente care pot fi ajustate arbitrar printr-un simplu decret legislativ. Se instalează astfel o iluzie periculoasă: credința că stabilitatea financiară a unei națiuni se măsoară exclusiv în capacitatea aparatului fiscal de a extrage resurse din sectorul privat. În această paradigmă rigidă, eforturile de consolidare fiscală riscă să devină o formă de auto-sabotaj, transformând o criză de structură economică într-o vânătoare permanentă de venituri conjuncturale.
Adevărul este că bugetul de stat nu reprezintă cauza, ci efectul. El oglindește fidel, în cifre contabile, complexitatea și profunzimea proceselor productive dintr-o țară. Când o economie se bazează precumpănitor pe exportul de materii prime brute și pe importul de bunuri finite cu valoare adăugată mare, arhitectura bugetară devine structural vulnerabilă. Nicio schemă de taxare, oricât de sofisticată sau digitalizată ar fi, nu poate compensa absența unei rețele industriale autohtone solide și a unor lanțuri valorice integrate intern.
Capcana valorii adăugate exportate
România se află într-o poziție paradoxală. Suntem un producător agricol major la nivel european, dar continuăm să exportăm grâu la preț de marfă brută și să importăm aluat congelat la preț de produs procesat. Aceeași asimetrie se manifestă și în alte sectoare cheie: exportăm energie primară sau resurse minerale și importăm produse chimice complexe; livrăm ore de programare ca subcontractori de forță de muncă în IT, dar cumpărăm licențe software și soluții tehnologice integrate dezvoltate în alte economii.
Această scurgere de valoare adăugată în afara granițelor reprezintă adevărata fractură a economiei noastre. Atunci când procesarea finală are loc în alte state, taxele mari, locurile de muncă bine plătite și profiturile substanțiale rămân acolo. Statul român este lăsat să colecteze impozite doar dintr-o bază îngustă de producție primară și din comerțul cu bunuri din import. Soluția nu este creșterea cotelor de impozitare asupra acestei baze deja secătuite, ci sprijinirea capitalului pentru a internaliza procesele de producție de la început până la sfârșit.
Multiplicatorul de infrastructură și suveranitatea energetică
Pentru ca o economie să poată reține valoarea acasă, ea are nevoie de fundamente competitive pe care nicio facilitate fiscală temporară nu le poate înlocui. Două resurse sunt fundamentale în secolul XXI: energia și logistica.
Energia ca avantaj competitiv, nu ca element de cost: O economie modernă nu își poate asigura creșterea dacă industria sa plătește facturi imprevizibile sau prohibitive la utilități. O strategie națională axată pe suveranitate și independență energetică oferă predictibilitate fiecărui investitor local sau străin. Atunci când statul investește în capacități de producție diversificate, el nu generează doar un profit contabil pentru companiile de utilități, ci oferă o subvenție indirectă, curată și sustenabilă întregului ecosistem industrial.
Infrastructura de transport ca eliminator de timpi morți: Fiecare oră pe care un camion o petrece blocat pe drumuri naționale cu o singură bandă sau la cozi interminabile în vămi reprezintă o taxă ascunsă aplicată competitivității românești. Investițiile masive și accelerate în autostrăzi, căi ferate moderne și în eficientizarea Portului Constanța sunt măsuri de relaxare fiscală reală, deoarece reduc costul logistic operațional al companiilor.
Redefinirea eficienței publice: Leul cheltuit versus Leul multiplicat
Dezbaterea bugetară trebuie să treacă printr-o schimbare profundă de paradigmă și în ceea ce privește cheltuielile publice. În mod tradițional, auditul de stat verifică dacă banii au fost cheltuiți conform normelor legale. Însă, într-o economie aflată sub presiune demografică și structurală, criteriul legalității devine insuficient; este imperativ să introducem criteriul randamentului economic.
Un stat inteligent trebuie să diferențieze clar între cheltuielile de funcționare curentă care reprezintă un consum de resurse și cheltuielile de capital, care funcționează ca un plasament pe termen lung. Când banii publici finanțează structuri administrative paralele, birocrație redundantă sau subvenții care perpetuează ineficiența, acel capital este extras definitiv din circuitul productiv. În schimb, când resursele sunt direcționate către educație tehnică aplicată, digitalizarea completă a relației dintre cetățean și administrație sau cercetare tehnologică, statul creează infrastructura necesară pentru ca productivitatea muncii să explodeze.
Marea reformă a producției
Nicio națiune nu a atins prosperitatea pe termen lung doar prin excelență în colectarea taxelor sau prin exerciții anuale de austeritate bugetară. Consolidarea fiscală veritabilă nu se realizează prin sufocarea contribuabililor existenți, ci prin multiplicarea numărului lor și prin creșterea anvergurii economice a afacerilor pe care aceștia le conduc.
România nu are nevoie de o simplă cosmetizare a Codului Fiscal. Are nevoie de un plan strategic național care să definească clar industriile prioritare pentru următorul deceniu, modalitățile prin care capitalul autohton poate fi sprijinit să devină competitiv regional și pilonii prin care productivitatea fiecărui angajat poate fi dublată.
Bogăția unei țări se creează în fabrici, pe ogoarele procesate tehnologic, în laboratoarele de cercetare și în mințile antreprenorilor care își asumă riscuri. Rolul statului nu este să fie un inspector fiscal necruțător instalat la marginea unei economii în stagnare, ci un partener strategic capabil să construiască un cadru atât de predictibil și puternic, încât baza de impozitare să crească de la sine. Numai în acel moment, problema deficitului bugetar va dispărea în mod natural, lăsând loc unei economii mature, sigure pe propriul său viitor.