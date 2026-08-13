Dincolo de Codul Fiscal. Iluzia consolidării bugetare și adevăratul motor al valorii - Daniel Udrescu, expert contabil

Publicat 13 aug. 2026, 09:45 Sursă Realitatea.Net

Ori de câte ori un stat se confruntă cu un deficit bugetar cronic, tentația imediată a decidenților este să privească economia ca pe o sumă de procente care pot fi ajustate arbitrar printr-un simplu decret legislativ. Se instalează astfel o iluzie periculoasă: credința că stabilitatea financiară a unei națiuni se măsoară exclusiv în capacitatea aparatului fiscal de a extrage resurse din sectorul privat. În această paradigmă rigidă, eforturile de consolidare fiscală riscă să devină o formă de auto-sabotaj, transformând o criză de structură economică într-o vânătoare permanentă de venituri conjuncturale.

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