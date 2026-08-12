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Transelectrica: Marți, începând cu ora 11:00, o disfuncționalitate tehnică a generat valori eronate în ceea ce privește producția și consumul de electricitate
Transelectrica
Publicat12 aug. 2026, 07:52
Sursărealitatea.net
O disfuncționalitate tehnică a sistemului de publicare a datelor în timp real pe website-ul Transelectrica a generat marți, începând cu ora 11:00, date eronate în ceea ce privește producția, respectiv consumul de energie electrică afișat public, precizează reprezentanții companiei într-un comunicat.
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