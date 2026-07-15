Daniel Udrescu: Pensia PAYG sau PONZI?

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 15 iul. 2026, 10:30

Daniel Udrescu - Expert Contabil Judiciar - pune în discuție una dintre cele mai controversate întrebări din economie: este modelul PAYG un mecanism sustenabil sau funcționează după logica unei scheme de tip Ponzi? Pornind de la argumente juridice și economice, acesta explică lanțul logic care stă la baza concluziilor sale.

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