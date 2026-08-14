Expert fiscal: „Multiplicarea plafoanelor CAS și CASS, o nedreptate fiscală ce încalcă Constituția”

O anomalie legislativă în calcularea contribuțiilor sociale frânează echitatea fiscală în România. Expertul Daniel Udrescu avertizează că fragmentarea plafoanelor de CAS și CASS pe tipuri de venit — în loc de aplicarea unui plafon global pe totalul veniturilor realizate de un contribuabil — dezavantajează cetățenii și complică inutil sistemul de taxare.
Modul în care statul român aplică în prezent plafoanele pentru Contribuția la Asigurările Sociale (CAS) și Contribuția la Asigurările Sociale de Sănătate (CASS) reprezintă o deviere gravă de la principiul fundamental al echității. În loc să însumeze toate veniturile realizate de un cetățean într-un an și să aplice un prag maxim unitar, legea actuală calculează plafoanele separat, pe fiecare categorie de venit în parte.
Rezultatul acestei abordări este o dublă, triplă sau chiar multiplă taxare a aceluiași contribuabil. Oamenii ajung astfel să plătească aceleași asigurări de mai multe ori, deși pachetul de servicii publice la care au acces rămâne neschimbat.
Încălcarea directă a Constituției: „Sănătatea unui om este una singură”
Această practică de impunere intră în contradicție directă cu Legea Fundamentală a țării. Conform Articolului 56 din Constituția României, sistemul de taxe și impozite trebuie să asigure „o așezare justă a sarcinilor fiscale”, bazată pe proporționalitate și echitate.
Nu este nici just și nici constituțional ca o persoană care obține venituri din salarii, dar realizează în paralel venituri din activități independente (PFA) sau drepturi de autor, să fie obligată să achite CASS separat pentru fiecare sursă, atingând plafoane paralele.
„Sănătatea unui om este una singură; el nu poate folosi două paturi de spital și nu beneficiază de rețete compensate duble. Prin urmare, taxarea multiplă transformă contribuția într-o amendă mascată pe muncă și inițiativă”, atrage atenția expertul în fiscalitate Daniel Udrescu.
Soluția propusă: Unificarea și plafonarea globală a veniturilor pe CNP
Pentru a elimina această discriminare și a reveni la un cadru legal corect, expertul fiscal susține că este imperativă modificarea Codului Fiscal prin introducerea unui mecanism de plafonare unitară direct pe CNP-ul contribuabilului.
Reforma ar trebui să se bazeze pe trei reguli clare:
Cumularea tuturor veniturilor: Baza de calcul pentru CAS și CASS trebuie să reprezinte suma totală a veniturilor realizate de o persoană fizică într-un an fiscal, fie că vorbim despre salarii, PFA, dividende, chirii sau dobânzi.
Plafon unic global: În momentul în care suma veniturilor cumulate atinge plafonul maxim stabilit de lege (de exemplu, pragul de 12 sau 24 de salarii minime brute), calculul contribuțiilor sociale se oprește definitiv. Orice venit care depășește acest prag global nu mai poate fi suprataxat.
Regularizarea automată: Dacă contribuțiile au fost reținute la sursă de plătitori diferiți, statul trebuie să aibă obligația de a returna automat sumele încasate peste plafonul unic la finalul anului fiscal.
Așezarea sarcinilor fiscale trebuie să rămână solidară, însă fără a deveni abuzivă. Unificarea plafoanelor pe CNP nu reprezintă un privilegiu acordat contribuabililor, ci o revenire firească la constituționalitate, la logica economică și la respectul față de cetățenii care susțin bugetul public.