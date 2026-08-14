Expert fiscal: „Multiplicarea plafoanelor CAS și CASS, o nedreptate fiscală ce încalcă Constituția”

Publicat 14 aug. 2026, 11:59 Sursă Realitatea.Net

O anomalie legislativă în calcularea contribuțiilor sociale frânează echitatea fiscală în România. Expertul Daniel Udrescu avertizează că fragmentarea plafoanelor de CAS și CASS pe tipuri de venit — în loc de aplicarea unui plafon global pe totalul veniturilor realizate de un contribuabil — dezavantajează cetățenii și complică inutil sistemul de taxare.

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