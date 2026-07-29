Energie· 1 min citire

Transelectrica importă energie pentru a acoperi golul creat de oprirea reactorului 1 de la Cernavodă

Transelectrica este operatorul național de transport

Transelectrica este operatorul național de transport

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat29 iul. 2026, 16:20
Actualizat29 iul. 2026, 16:24
SursăRealitatea.net

Transelectrica anunță că Sistemul Electroenergetic Național funcționează în siguranță, chiar dacă Unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită din cauza debitului scăzut al Dunării. Compania precizează că pe peiroada opritii, consumul de energie va fi acoperit inclusiv prin importuri realizate în condiții comerciale.

Consumul estimat în această săptămână este de aproximativ 7.300 MW, iar producția internă între 4.000 și 4.300 MW, ceea ce însemnă că diferența va fi acoperită prin importuri comerciale, a transmis operatorul național de transport energie electric într-un comunicat.

Capacitatea de schimb transfrontalier rămâne de circa 4.000 MW, suficientă pentru import și export.

Transelectrica mai transmite că în perioada următoare vor intra în exploatare noi capacități de producție și stocare, totalizând 324 MW – dintre care 176 MW stocare și 148 MW proiecte fotovoltaice și eoliene.

Oprirea reactorului Unității 1 a fost anunțată de Nuclearelectrica, pe fondul nivelului scăzut al Dunării, generat de secetă. România își va acoperi consumul fără riscuri, inclusiv prin importuri de energie și prin capacități noi de producție aflate în pregătire.

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