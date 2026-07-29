Energie· 1 min citire
Transelectrica importă energie pentru a acoperi golul creat de oprirea reactorului 1 de la Cernavodă
Transelectrica este operatorul național de transport
Publicat29 iul. 2026, 16:20
Actualizat29 iul. 2026, 16:24
SursăRealitatea.net
Transelectrica anunță că Sistemul Electroenergetic Național funcționează în siguranță, chiar dacă Unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită din cauza debitului scăzut al Dunării. Compania precizează că pe peiroada opritii, consumul de energie va fi acoperit inclusiv prin importuri realizate în condiții comerciale.
Citește și
- 10:43Revoltă la Complexul Energetic Oltenia. Aproape 2.000 de angajați riscă să fie concediați, iar sindicatele pregătesc proteste masive
- 20:24Războiul din Ucraina zdruncină poziția Rusiei pe piața mondială a gazelor
- 19:12Petrișor Peiu, avertisment dur în fața unei posibile crize a carburanților: Guvernul n-a făcut mai nimic, spre deosebire de Bulgaria
- 16:21Scenariu de coșmar pentru România, din cauza secării Dunării. Prețul energiei ar putea sări în aer
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News