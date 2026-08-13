Iulian Iancu acuză guvernul Cioloș: „S-a opus proiectului BRUA ca să forțeze liberalizarea”

Publicat 13 aug. 2026, 22:37 Sursă Realitate Plus

Iulian Iancu, expert în energie și fost parlamentar, a făcut declarații explozive în exclusivitate la Culisele Statului Paralel. Omul care a elaborat numeroase proiecte legislative în domeniul gazelor a acuzat direct guvernul condus de Dacian Cioloș că ar fi forțat liberalizarea pieței energiei după ce a blocat mecanismele concurențial, cu efecte devastatoare pentru România.

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