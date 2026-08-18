Energie· 1 min citire
Cea mai mare rafinărie din țară își reduce consumul de energie
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Publicat18 aug. 2026, 16:57
SursăRealitatea.Net
Grupul Rompetrol a implementat un pachet de măsuri de eficientizare energetică la rafinăriile Petromidia și Vega, menit să stabilizeze Sistemul Energetic Național (SEN) și să reducă încărcarea rețelei din zona Dobrogea în perioadele de consum maxim.
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