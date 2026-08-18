Trecerea la euro devine certitudine? Ministrul Investițiilor Europene oferă primul calendar concret

România face primul pas concret spre moneda unică. Ministrul Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru, este primul oficial guvernamental care înaintează o dată fixă pentru trecerea la zona euro, punând pe masa Executivului un calendar clar de integrare economică.
Proiectul trecerii la moneda unică europeană revine în centrul agendei politice și economice de la București. După confirmarea recentă a ratingului de țară de către agenția Fitch, președintele Nicușor Dan a anunțat existența unui consens politic larg pentru adoptarea euro. În acest context, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, este primul oficial din Executiv care avansează un orizont de timp concret pentru aderare: anul 2032.
Condițiile din spatele calendarului: Ajustare fiscală până în 2030 și doi ani de monitorizare
Într-o intervenție televizată la TVR Info, Dragoș Pîslaru a explicat că parcursul către Zona Euro depinde direct de readucerea indicatorilor macroeconomici în limitele sustenabile. Strategia guvernamentală vizează stabilizarea finanțelor publice până în 2030, urmată de etapa obligatorie de tranziție.
Consolidare fiscală: Reducerea deficitului bugetar și stabilizarea datoriei publice reprezintă prioritățile absolute până în 2030.
Etapa MCR II: Aderarea la ERM II (Mecanismul Cursului de Schimb) presupune o perioadă minimă de monitorizare de doi ani în „anticamera” Zonei Euro.
Orizontul 2032: Dacă obiectivele de dezvoltare și stabilitatea politică se mențin, anul 2032 devine o țintă realistă pentru adoptarea monedei unice.
Consens la nivel înalt și susținerea fermă a mediului de afaceri
Declarațiile ministrului vin în completarea poziției exprimate de președintele Nicușor Dan, care a confirmat că viitoarea configurație guvernamentală va lucra alături de Banca Națională a României la redactarea unei foi de parcurs clare. Șeful statului a dat asigurări că traiectoria financiară asumată de România va fi menținută indiferent de schimbarile politice.
De asemenea, reprezentanții mediului de afaceri și analiștii financiari susțin puternic acest obiectiv, considerându-l o ancoră de disciplină fiscală necesară pentru a preveni derapajele bugetare: „Zona Euro trebuie să fie următorul plan de țară pentru România. Odată ce am intra, ar fi un grup de țări care nu ne-ar mai lăsa să facem prostiile pe care vrem noi să le facem”, a subliniat analistul financiar Dragoș Cabat (CFA).
La rândul său, Florin Jianu, președintele IMM România, a punctat că aderarea la moneda unică trebuie să reprezinte noul proiect național capabil să ofere predictibilitate pe termen lung, urmând modelul de încredere deja generat de procesul de aderare la OCDE.