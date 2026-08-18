Trecerea la euro devine certitudine? Ministrul Investițiilor Europene oferă primul calendar concret

Publicat 18 aug. 2026, 21:51 Sursă Realitatea.Net

România face primul pas concret spre moneda unică. Ministrul Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru, este primul oficial guvernamental care înaintează o dată fixă pentru trecerea la zona euro, punând pe masa Executivului un calendar clar de integrare economică.

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