Statul reduce acciza la motorină. Cât va ajunge prețul la pompă

Publicat 14 aug. 2026, 11:07 Sursă Realitatea.Net

Ministerul Finanțelor ieftinește temporar carburanții: acciza la motorina standard va fi redusă cu 20% în perioada 16–31 august 2026. Măsura vine ca reacție la explozia cotațiilor internaționale și își propune să atenueze presiunea prețurilor de la pompă asupra populației și mediului de afaceri.

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