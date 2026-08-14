Statul reduce acciza la motorină. Cât va ajunge prețul la pompă

Ministerul Finanțelor ieftinește temporar carburanții: acciza la motorina standard va fi redusă cu 20% în perioada 16–31 august 2026. Măsura vine ca reacție la explozia cotațiilor internaționale și își propune să atenueze presiunea prețurilor de la pompă asupra populației și mediului de afaceri.
Ministerul Finanțelor intervine direct pe piața carburanților pentru a frâna valul de scumpiri provocat de contextul internațional. În perioada 16–31 august 2026, acciza la motorina standard va fi redusă temporar cu 20%, o decizie menită să ofere un suflu de aer proaspăt atât consumatorilor casnici, cât și mediului de afaceri.
Concret, reducerea este de 560,86 lei pentru 1.000 de litri (respectiv 663,75 lei pe tonă). Astfel, în a doua jumătate a lunii august, valoarea accizei scade la 2.243,43 lei/1.000 de litri, față de nivelul standard prevăzut de Codul Fiscal.
Explozia cotațiilor internaționale a activat mecanismul de protecție
Decizia de ieftinire nu este una întâmplătoare, ci aplică în premieră mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026. Intervenția a fost declanșată automat de o dinamică alarmantă a pieței: cotațiile internaționale Platts pentru motorină au înregistrat un salt spectaculos de +34,13%, fapt ce s-a reflectat rapid la pompă printr-o majorare medie a prețului de 23,01%.
Legislația stipulează că, în momentul în care aceste praguri sunt depășite, statul poate ajusta temporar nivelul taxării pentru a absorbi o parte din șocul tarifar.
Un sprijin vital pentru populație, transportatori și industrie
Atenuarea prețului la motorină este o măsură strategică cu efect de lanț în întreaga economie. Motorina rămâne principalul combustibil folosit în transporturi, agricultură și distribuție, iar orice scumpire la pompă se traduce instantaneu în scumpiri ale alimentelor și serviciilor de bază.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că noul cadru legal permite autorităților să reacționeze rapid și chirurgical atunci când piața devine volatilă, protejând puterea de cumpărare a cetățenilor și competitivitatea firmelor românești.
Ce urmează din septembrie: Reevaluare din două în două săptămâni
Măsura adoptată pentru perioada 16–31 august nu este definitivă, ci face parte dintr-un sistem de monitorizare dinamică. Conform Legii 162/2026, Ministerul Finanțelor va reevalua situația bilunar.
Echipele de analiză vor continua să monitorizeze zilnic cotațiile internaționale și prețurile practicate de stațiile de alimentare. În funcție de datele colectate la finalul lunii august, autoritățile vor decide dacă reducerea de 20% a accizei va fi prelungită și pentru luna septembrie sau dacă piața s-a stabilizat suficient pentru a reveni la nivelul obișnuit.