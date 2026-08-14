Profitul Nuclearelectrica, mai mare cu aproape 40% în plină criză energetică

Publicat 14 aug. 2026, 11:16 Sursă Realitatea.Net

Profit în creștere spectaculoasă pentru Nuclearelectrica: compania a raportat un câștig net de aproape 1,18 miliarde de lei în primele șase luni din 2026. Rezultatul financiar este cu 36,6% mai mare comparativ cu semestrul I din anul trecut, deși producția și cantitatea de energie livrată în sistem au fost în scădere.

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