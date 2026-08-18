Energie· 1 min citire

Fostul ministru Bogdan Ivan cere controale legate de prețurile carburanților, după reducerea accizei la motorină

Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei

Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat18 aug. 2026, 13:34
SursăRealitatea.net

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, critică prețurile uriașe de la pompă, la doar câteva zile după ce acciza la motorină a fost scăzută cu 20%. „Prețurile au luat-o razna. Premierul și ministrul Energiei trebuie să intervină imediat”, a transmis Ivan, într-o postare pe rețelele de socializare.

În opinia fostului ministru, premierul, ministrul Energiei, dar și Ministerul Finanțelor, ANAF și Consiliul Concurenței trebuie să se mobilizeze de urgență pentru a investiga modul în care marile companii formează prețurile, astfel încât orice reducere fiscală să nu fie înghițită de majorări care au loc și înainte, și imediat după aplicarea măsurilor.

Nu putem accepta ca benzinăriile să majoreze prețurile după bunul plac, iar instituțiile statului să privească de pe margine. Este nevoie de controale, explicații și de decizii rapide, a transmis Ivan.

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