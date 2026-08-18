Fostul ministru Bogdan Ivan cere controale legate de prețurile carburanților, după reducerea accizei la motorină

Publicat 18 aug. 2026, 13:34 Sursă Realitatea.net

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, critică prețurile uriașe de la pompă, la doar câteva zile după ce acciza la motorină a fost scăzută cu 20%. „Prețurile au luat-o razna. Premierul și ministrul Energiei trebuie să intervină imediat”, a transmis Ivan, într-o postare pe rețelele de socializare.

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