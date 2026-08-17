Harta „clandestină” a țițeiului: Strategia prin care statele din Golf își continuă exporturile, deși Iranul atacă în Ormuz

Publicat 17 aug. 2026, 22:51 Actualizat 17 aug. 2026, 23:22 Sursă Realitatea.Net

Emiratele Arabe Unite, Irak, Qatar și Kuweit apelează la rute și manevre discrete în Strâmtoarea Ormuz, transportând țițeiul cu nave-cisternă dedicate pentru a-l transfera direct pe alte nave în Golful Oman. Schema de transbordare permite menținerea fluxului global de petrol și ocolirea riscurilor din una dintre cele mai fierbinți zone geopolitice ale lumii.

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