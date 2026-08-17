Energie· 1 min citire
Seceta de pe Dunăre schimbă mixul energetic. Cărbunele asigură aproape un sfert din producția națională de curent
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Publicat17 aug. 2026, 21:32
SursăRealitatea.Net
Cărbunele a devenit principala resursă de avarie în Sistemul Energetic Național, furnizând aproape 19% din necesarul de energie electrică al țării, conform datelor Transelectrica.
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