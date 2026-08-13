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Importurile de energie electrică la orele de vârf s-au dublat după oprirea Centralei de la Cernavodă - DATE IN TIMP REAL

Importuri masive de energie

Importuri masive de energie

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat13 aug. 2026, 20:20
Actualizat13 aug. 2026, 20:36
SursăRealitatea.Net

Cifre îngrijorătoare privind consumul de energie la orele de vârf ale serii, după ce și al doilea grup al centralei de la Cernavodă a fost închis. Datele în timp real arată că importul de energie s‑a dublat la orele de vârf.

Datele în timp real din sistemul energetic arată o creștere abruptă a soldului de import, care a urcat în această seară la valori de peste 2000 MW, față de aproximativ 950 MW în seara precedentă. Diferența reprezintă o creștere de peste 90%, semn că România acoperă deficitul provocat de oprirea celor două reactoare prin achiziții masive de energie din exterior.

sursă: https://www.sistemulenergetic.ro

Volumul importurilor depășește chiar producția normală a centralei de la Cernavodă, ceea ce indică o presiune majoră asupra sistemului energetic național. Specialiștii avertizează că, dacă această situație se menține, costurile energiei importate – semnificativ mai mari în intervalele de vârf – ar putea duce la scumpiri vizibile în facturile consumatorilor.

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sursă: https://consumenergie.ro/

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