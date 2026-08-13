Energie· 1 min citire
Importurile de energie electrică la orele de vârf s-au dublat după oprirea Centralei de la Cernavodă - DATE IN TIMP REAL
Importuri masive de energie
Publicat13 aug. 2026, 20:20
Actualizat13 aug. 2026, 20:36
SursăRealitatea.Net
Cifre îngrijorătoare privind consumul de energie la orele de vârf ale serii, după ce și al doilea grup al centralei de la Cernavodă a fost închis. Datele în timp real arată că importul de energie s‑a dublat la orele de vârf.
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