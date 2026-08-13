Anomalie pe piața carburanților: Motorina a ajuns mai scumpă decât combustibilul pentru avioane

Publicat 13 aug. 2026, 15:56 Sursă Realitatea.Net

Piața petrolieră din Europa înregistrează o rocadă neașteptată. Cotațiile pentru încărcăturile de motorină au depășit prețul combustibilului de aviație, marcând prima dată în ultimele 12 luni când carburantul rutier devine mai scump decât cel folosit de companiile aeriene.

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