Anomalie pe piața carburanților: Motorina a ajuns mai scumpă decât combustibilul pentru avioane

Piața petrolieră din Europa înregistrează o rocadă neașteptată. Cotațiile pentru încărcăturile de motorină au depășit prețul combustibilului de aviație, marcând prima dată în ultimele 12 luni când carburantul rutier devine mai scump decât cel folosit de companiile aeriene.
Piața europeană a carburanților traversează un moment de inflexiune. Pentru prima dată în mai bine de un an, cotațiile pentru încărcăturile de motorină au depășit prețul combustibilului de aviație (kerosen), relevă datele LSEG citate de Reuters.
Dezechilibrul apare într-un moment în care continentul a reușit să își diversifice sursele de aprovizionare cu kerosen, dar se lovește de un deficit accentuat de motorină — un resursă critică pentru sectorul de transport, industrie și agricultură.
Redirecționarea fluxurilor: Marea Carieră a kerosenului vs. Criza de motorină
Diferența de evoluție dintre cele două tipuri de carburant este explicată de dinamica importurilor și de evenimentele geopolitice majore. În urma tensiunilor și a conflictului cu Iranul, care a perturbat rutele tradiționale din Orientul Mijlociu, statele europene au reacționat rapid, atrăgând transporturi masive de combustibil pentru avioane din Statele Unite și Nigeria.
Conform datelor firmei de analiză Kpler, importurile de kerosen ale Europei au urcat la 750.000 de barili pe zi, nivel menținut constant și în iulie, comparativ cu doar 612.000 de barili pe zi la începutul anului.
În schimb, piața motorinei s-a restrâns dramatic:
Scădere masivă a importurilor: Livrările externe de motorină către Europa au coborât la 1,56 milioane de barili pe zi, față de cele 1,97 milioane de barili pe zi înregistrate în ianuarie.
Interdicția Rusiei: Aprovizionarea globală a fost afectată suplimentar de decizia Moscovei de a stopa exporturile de motorină, în contextul pagubelor suferite de rafinăriile rusești în urma atacurilor ucrainene.
De ce au explodat din nou prețurile la motorină
Pauza din negocierile de pace cu Iranul și blocajele persistente din Rusia au readus un val de scumpiri la pompă și pe piețele wholesale. Deși ambele categorii de produse s-au scumpit în ultimele săptămâni, ritmul de creștere al motorinei a devansat semnificativ kerosenul.
Cotațiile la motorină se află în prezent cu doar 14% sub maximele atinse în primăvară, în timp ce combustibilul de aviație rămâne cu 25% sub vârfurile din martie.
Discount istoric pentru kerosen: Cererea din aviație dă semne de temperare
Răsturnarea raportului de forțe se reflectă direct și în cotațiile de pe bursele de mărfuri, unde combustibilul pentru avioane a ajuns să se tranzacționeze cu un discount considerabil față de contractele futures pentru gazoil (indicatorul de referință european).
Dacă în primăvară, la climaxul tensiunilor din Orientul Mijlociu, kerosenul se vindea cu o primă uriașă de peste 500 de dolari pe baril, datele LSEG arată o schimbare radicală: un transport de combustibil de aviație livrat în Europa se cotează cu 24 de dolari pe tonă sub nivelul gazoilului, marcat fiind cel mai adânc discount din ultimul an.
Această ieftinire relativă a kerosenului, combinată cu deficitul structural de motorină, pune o presiune suplimentară pe companiile de transport rutier și pe sectoarele productive ale economiei europene.