Energie· 1 min citire
Ședință de urgență pentru redeschiderea unui grup de la Rovinari. Deficitul de energie a crescut
Grupul 3 Rovinari
Publicat17 aug. 2026, 09:40
SursăRealitatea.Net
Comitetul de Urgență pentru Energie decide astăzi dacă grupul 4 de la Rovinari va fi redeschis pentru a crește producția de energie și a ajuta la menținerea echilibrului în sistem.
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