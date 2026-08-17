Energie· 1 min citire

Ședință de urgență pentru redeschiderea unui grup de la Rovinari. Deficitul de energie a crescut

Grupul 3 Rovinari

Grupul 3 Rovinari

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat17 aug. 2026, 09:40
SursăRealitatea.Net

Comitetul de Urgență pentru Energie decide astăzi dacă grupul 4 de la Rovinari va fi redeschis pentru a crește producția de energie și a ajuta la menținerea echilibrului în sistem.

Termocentrala va funcționa cu trei grupuri în paralel. Sindicaliștii spun însă că, la acest ritm, rezerva de cărbune ajunge pentru doar patru-cinci zile. Decizia vine într-un moment în care România are nevoie pentru orele de vârf de un necesar de import de până la 2.300 MW, conform Ministerului Energiei.

Grupul energetic Rovinari 4 are o capacitate de aproximativ 330 MW, aproximativ jumătate din cât are un singur grup de la Centrala Cernavodă.

În acest context, autoritățile au decis să cheme de acasă trei tablotari pensionați, cu o experiență de zeci de ani în această meserie.

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