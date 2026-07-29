Florin Cîțu critică ultimele decizii legate de carburanți: „Măsurile lor nu protejează românii, ci cresc riscul de penurie”

Publicat 29 iul. 2026, 18:17 Sursă realitatea.net

Fostul premier și ministru al finanțelor Florin Cîțu critică ferm votul dat în Parlament pentru proiectul care introduce acciza dinamică la carburanți, ca metodă de protecție a populației, în contextul crizei mondiale a petrolului. Cîțu susține că, în realitate, combinația de intervenții administrative nu reduce prețurile, ci poate genera efecte negative pentru piață.

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