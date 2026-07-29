Expert în energie, după închiderea Grupului 2 de la Cernavodă: „O veste îngrozitoare”, care complică dramatic piața energetică

Publicat 29 iul. 2026, 19:14 Actualizat 29 iul. 2026, 20:18 Sursă Realitatea Plus

Expertul în energie Dumitru Chisăliță a catalogat drept „îngrozitoare” vestea opririi grupului 2 al Centralei nuclearelectrice de la Cernavodă. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, expertul avertizează că efectele se simt deja în sistem, în condițiile în care România funcționează la capacitate maximă pe toate resursele disponibile.

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