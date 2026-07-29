Expert în energie, după închiderea Grupului 2 de la Cernavodă: „O veste îngrozitoare”, care complică dramatic piața energetică

Expertul în energie Dumitru Chisăliță a catalogat drept „îngrozitoare” vestea opririi grupului 2 al Centralei nuclearelectrice de la Cernavodă. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, expertul avertizează că efectele se simt deja în sistem, în condițiile în care România funcționează la capacitate maximă pe toate resursele disponibile.
Este o veste îngrozitoare. Dacă oprirea unității numărul 1 cumva era predictibilă de acum două săptămâni, ca urmare a debitului pe care îl are Dunărea în momentul de față, era cumva speranța ca unitatea 2 să funcționeze mai departe, a explicat președintele Asociației Energia Inteligență, într-o intervenție in exclusivitate la Realitatea Plus
Chisaliță a explicat că prin scoaterea din sistem a celor două unități de la Cernavodă, într-un interval de timp atât de scurt, va afecta sever balanța energetică a României.
Ne ies din sistem, în termen de trei zile, undeva la 1.400 de megawați-oră din funcțiune, ceea ce reprezintă aproape 20%.
Probleme în orele de vârf și noaptea
Expertul atrage atenția că în actualul context, în care producțiile hidro și nucleară sunt afectate de situația de pe Dunăre, componenta fotovoltaică nu poate acoperi deficitul în intervalele critice.
Dacă pe parcursul zilei, având în vedere capacitatea de a produce a fotovoltaicului, nu este o problemă, în orele de vârf și în orele de noapte lucrurile nu vor sta la fel. Suntem în momentul de față la maxim și cu centralele pe gaz, și cu centralele pe cărbune. Suntem la maxim seara și pe hidro.
Perioada caniculară care se anunță va mări presiunea
Dumitru Chisăliță a atras atenția că pe fondul prognozelor care indică o oeriaod acaluycalra, sistuația enegerică se va rapid, în contextul creșterii temperaturilor:
Situația se complică foarte mult, mai ales în contextul în care temperaturile, cel puțin în următoarele zile, sunt în creștere. Nivelul Dunării, care este în scădere, și prognozele sunt în continuare de scădere.
Potrivit unei analize Money.ro, bazată pe datele furnizate din sistemul energetic național, marți, la ora 20:30, în condițiile în care grupul 1 de la Cernavodă nu mai livra energie, iar producția fotovoltaică a coborât la zero, consumul național a urcat peste 6.800 MW, iar sistemul energetic a fost obligat să importe aproximativ 2.100 MW pentru a acoperi deficitul. În doar câteva ore, balanța energetică a României s-a modificat cu peste 4.100 MW.