Mutare strategică la Moscova: Rusia redirecționează petrolul din Kazahstan către Marea Neagră

Rusia schimbă rutele energetice și redirecționează exporturile de țiței din Kazahstan din portul baltic Ust-Luga către Novorossiisk, la Marea Neagră, potrivit Reuters. Manevra are ca scop eliberarea capacităților de transport pentru propriul petrol, într-un moment în care atacurile ucrainene cu drone au sporit riscurile maritime, determinând unii armatori să evite porturile rusești din regiune.
Rusia a decis mutarea provizorie a livrărilor de petrol din Kazahstan din portul baltic Ust-Luga către terminalul Novorossiisk de la Marea Neagră. Măsura, programată să intre în vigoare la finalul lunii august și să se mențină cel puțin până la sfârșitul lunii septembrie, permite Moscovei să elibereze capacități logistice pe rutele nordice pentru propriul țiței.
Câștig strategic pentru exporturile rusești și siguranță pentru petroliere
Manevra oferă Rusiei un plus de capacitate la Ust-Luga de circa 100.000 de barili pe zi, extrem de necesar în condițiile în care armatorii internaționali refuză tot mai des să preia încărcături rusești din Marea Neagră din cauza riscurilor de securitate.
Diferență de risc: Spre deosebire de navele rusești, tancurile petroliere care transportă țiței kazah (grade-ul KEBCO) beneficiază de un regim mai sigur, Ucraina asumându-și angajamentul de a nu ataca navele cu marfă nerusească.
Simplificarea transportului: Găsirea petrolierelor disponibile pentru ruta Novorossiisk este semnificativ mai ușoară pentru Kazahstan decât pentru firmele din Rusia, evitând astfel întârzierile din porturi.
Sistare temporară la Marea Baltică: Pentru luna septembrie nu mai există nicio încărcare de țiței KEBCO programată în portul Ust-Luga.
Producătorii din Kazahstan susțin decizia din rațiuni financiare
Transferul către Marea Neagră este privit favorabil și de companiile din Kazahstan. În prezent, rutele de livrare prin Novorossiisk oferă marje de profit mai ridicate comparativ cu cele din Marea Baltică.
Majoritatea volumelor de țiței KEBCO sunt direcționate către rafinăriile din bazinul Mediteranean sau ajung la unitățile de procesare din Europa aflate în proprietatea companiei de stat KazMunayGas. Deși măsura este deja vizibilă în graficele de încărcare, ministerele de resort din ambele țări au evitat să emită comentarii oficiale.