Mutare strategică la Moscova: Rusia redirecționează petrolul din Kazahstan către Marea Neagră

Publicat 18 aug. 2026, 22:48 Sursă Realitatea.Net

Rusia schimbă rutele energetice și redirecționează exporturile de țiței din Kazahstan din portul baltic Ust-Luga către Novorossiisk, la Marea Neagră, potrivit Reuters. Manevra are ca scop eliberarea capacităților de transport pentru propriul petrol, într-un moment în care atacurile ucrainene cu drone au sporit riscurile maritime, determinând unii armatori să evite porturile rusești din regiune.

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