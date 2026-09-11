România are mai puțini pensionari și mai mulți bani la pensie: Cu doar 0,3 %

Pensia medie lunară din România a urcat la 2.942 de lei în al doilea trimestru din 2026, marcând o creștere ușoară de 0,3% față de lunile anterioare, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică (INS). În același timp, numărul total al pensionarilor a continuat să scadă, ajungând la 4,913 milioane de persoane.
România a numărat 4,913 milioane de pensionari în al doilea trimestru din 2026, în scădere cu 7.000 de persoane față de primul trimestru al anului și cu 5.000 comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Datele Institutului Național de Statistică (INS) indică o ușoară majorare a veniturilor medii nominale, dar și persistența unor falii majore între regiuni și între sexe.
Pensia medie brută a ajuns la 2.942 de lei, dar inflația erodează puterea de cumpărare
Pensia medie lunară — calculată prin însumarea tuturor categoriilor de indemnizații din sistem — a urcat la valoarea de 2.942 de lei, marcând o creștere modestă de 0,3% față de trimestrul I 2026. În cadrul sistemului public de asigurări sociale de stat (care include 4,573 milioane de beneficiari), pensia medie brută a fost de 2.821 lei, iar cea netă s-a fixat la 2.700 lei.
Raportul dintre venitul net pentru limită de vârstă și câștigul salarial mediu net pe economie a coborât la 52,5%, de la 57,9% în trimestrul precedent. De asemenea, indicele pensiei medii reale s-a situat la 98,1%, ceea ce arată că ajustările nominale nu au acoperit în totalitate evoluția prețurilor de consum.
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Cum se împart pensionarii din România pe categorii și genuri
Majoritatea covârșitoare a pensionarilor din sistemul de asigurări sociale (80,7%) încasează pensie pentru limită de vârstă. Tabloul este completat de:
Pensii de urmaș: 9,6%
Pensii de invaliditate: 8,0%
Pensii anticipate și anticipate parțial: 1,6%
Femeile reprezintă 55% din totalul celor pensionați pentru limită de vârstă (aproximativ 2,17 milioane de persoane). Cu toate acestea, discrepanțele financiare de gen rămân semnificative: pensia medie a femeilor la categoria limită de vârstă reprezintă doar 63% din cea încasată de bărbați. Cea mai mare prăpastie se observă la pensiile anticipate (unde veniturile femeilor ajung la doar 60,8% din cele ale bărbaților), în timp ce cel mai mic ecart este la pensia de invaliditate gradul II (1.061 lei pentru femei, comparativ cu 1.310 lei pentru bărbați).
Discrepanțe regionale imense: Bucureștiul câștigă cu 60% mai mult decât Botoșaniul
Raportul dintre numărul de pensionari și cel al salariaților variază masiv de la un județ la altul. La nivel național, media este de 8 pensionari la 10 angajați. Extremele sunt însă izbitoare:
Municipiul București și județul Ilfov: 4 pensionari la 10 salariați
Județul Teleorman: 15 pensionari la 10 salariați
Județul Vaslui: 14 pensionari la 10 salariați
Diferența dintre cea mai mică și cea mai mare pensie medie din țară este de 1.350 de lei. Cele mai scăzute valori medii s-au înregistrat în Botoșani (2.229 lei), Vrancea (2.274 lei) și Vaslui (2.285 lei), în timp ce polii veniturilor mari sunt reprezentați de București (3.579 lei), Hunedoara (3.498 lei) și Brașov (3.331 lei).
Peste 880.000 de români depind de indemnizația socială minimă
În al doilea trimestru din 2026, un număr de 885.900 de persoane au beneficiat de indemnizația socială minimă garantată. Dintre acestea:
844.100 persoane provin din sistemul asigurărilor sociale de stat (18,5% din totalul pensionarilor din acest sistem);
37.900 persoane sunt fost lucrători din agricultură (35,5% din totalul pensionarilor agricultori);
3.900 persoane provin din sistemul militar (1,7% din totalul pensionarilor militari).