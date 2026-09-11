România are mai puțini pensionari și mai mulți bani la pensie: Cu doar 0,3 %

Publicat 11 sept. 2026, 11:05 Sursă Realitatea.Net

Pensia medie lunară din România a urcat la 2.942 de lei în al doilea trimestru din 2026, marcând o creștere ușoară de 0,3% față de lunile anterioare, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică (INS). În același timp, numărul total al pensionarilor a continuat să scadă, ajungând la 4,913 milioane de persoane.

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