Valoarea nominală versus valoarea reală. Când statul măsoară diferit ceea ce plătește și ceea ce încasează – o analiză de Daniel Udrescu

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 30 sept. 2026, 09:13

Daniel Udrescu, CPA, Expert Contabil Judiciar și Auditor, examinează diferența dintre valoarea nominală și valoarea reală și ridică o întrebare esențială privind simetria relației dintre stat și cetățean: de ce regulile de actualizare a valorii par să difere atunci când statul plătește față de situațiile în care statul încasează?

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