Valoarea nominală versus valoarea reală. Când statul măsoară diferit ceea ce plătește și ceea ce încasează – o analiză de Daniel Udrescu
Daniel Udrescu
Daniel Udrescu, CPA, Expert Contabil Judiciar și Auditor, examinează diferența dintre valoarea nominală și valoarea reală și ridică o întrebare esențială privind simetria relației dintre stat și cetățean: de ce regulile de actualizare a valorii par să difere atunci când statul plătește față de situațiile în care statul încasează?
În economie, contabilitate, finanțe și evaluare, valoarea nominală nu este sinonimă cu valoarea reală. O mie de lei rămân nominal o mie de lei, indiferent de anul înscris pe document. Dar o mie de lei nu cumpără aceeași cantitate de bunuri și servicii după ani de inflație. De aici pornește o problemă de politică publică mai profundă decât simpla evoluție a prețurilor, aceea a unității de măsură pe care statul o alege atunci când plătește și atunci când încasează.
Teza acestui articol este una de simetrie economică. Statul poate utiliza valori nominale, valori reale, valori fiscale, valori de piață sau valori actuariale, pentru că fiecare răspunde unei întrebări diferite. Ceea ce devine discutabil este utilizarea selectivă a conceptului de valoare, nominalul fiind suficient atunci când obligația aparține statului, în timp ce actualizarea, inflația ori apropierea de piață devin relevante atunci când obligația aparține cetățeanului. Dualitatea statului în relaţia cu cetăţeanul este una de hoţ vs victimă, nu una de încredere.
1. Ce înseamnă, de fapt, valoarea
Valoarea nominală este suma exprimată în unități monetare, fără corectarea efectului inflației. Valoarea reală exprimă puterea economică a acelei sume după modificarea nivelului general al prețurilor. Diferența nu este semantică. Ea separă cifra contabilă de conținutul economic al cifrei.
Valoarea viitoare exprimă cât va reprezenta la o dată viitoare o sumă de astăzi, în funcție de rata de capitalizare și de timp. Valoarea actuarială este mai complexă, ea exprimă valoarea economică prezentă a unor fluxuri viitoare, luând în calcul momentul plăților, probabilitățile relevante, durata estimată și rata de actualizare. În materia pensiilor, aceasta permite discutarea obligației viitoare nu numai ca succesiune de sume nominale, ci ca valoare economică a unui flux de prestații.
Valoarea de piață privește prețul estimat al unui activ într-o tranzacție normală între participanți informați și independenți. Valoarea convenită contractual este prețul acceptat concret de părți și poate fi egal, superior sau inferior valorii de piață, în funcție de condițiile tranzacției sau ale bunului. Valoarea fiscală este o construcție normativă folosită pentru stabilirea bazei de impunere. Ea poate utiliza grile, zone, suprafețe, destinații ori valori orientative, fără a deveni prin aceasta identică valorii de circulație a fiecărui bun individual.
2. Pensia, drept nominal sau valoare economică
În materia pensiilor contributive apare cea mai sensibilă consecință a acestei distincții. Curtea Constituțională a afirmat constant că dreptul la pensie este preconstituit în perioada activă, că principiul contributivității este de esența acestui drept și că diminuarea cuantumului pensiei contributive deja stabilite nu poate fi acceptată nici măcar temporar. Jurisprudența protejează astfel foarte puternic cuantumul aflat în plată.
Dar protejarea cuantumului nominal nu este identică protejării valorii reale. Dacă o pensie de 4.000 lei rămâne 4.000 lei, iar prețurile cresc cu 10%, pensionarul nu a pierdut nominal niciun leu. Economic însă, pentru a cumpăra același coș de bunuri și servicii ar avea nevoie de aproximativ 4.400 lei. Diferența de 400 lei nu apare ca reducere pe talonul de pensie, dar apare în fiecare lună la cumpărături, utilități și servicii.
Chiar Curtea Constituțională a descris indexarea, într-o decizie privind pensiile de serviciu, drept o măsură legală de protejare a pensiei față de efectele inflației asupra valorii sale reale. În același timp, o altă linie jurisprudențială afirmă că art. 47 alin. (2) din Constituție nu garantează un anumit algoritm viitor de indexare, legiuitorul beneficiind de o marjă legată de resursele disponibile. Tensiunea este evidentă, dacă inflația erodează valoarea reală, protejarea exclusivă a nominalului poate conserva cifra și pierde substanța economică.
3. Metoda Bolojan, echilibrare bugetară sau transfer al costului inflației către pensionar
Legea nr. 360/2023 a stabilit la art. 84 alin. (3) o regulă explicită de protecție și actualizare, valoarea punctului de referință urma să fie majorată anual cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Mecanismul recunoștea legislativ tocmai diferența dintre nominal și real.
Aplicarea acestei reguli a fost însă amânată succesiv. OUG nr. 156/2024 a menținut pentru 2025 valoarea punctului de referință la 81 lei și a deplasat aplicarea regulii în 2026. Ulterior, Legea nr. 141/2025, adoptată în cadrul măsurilor fiscal-bugetare ale Guvernului Bolojan, a menținut din nou VPR la 81 lei pentru anul 2026 și a împins aplicarea art. 84 alin. (3)-(5), (7) și (8) în anul 2027.
Din perspectivă strict bugetară, procedeul reduce cheltuiala față de scenariul în care indexarea legală ar fi fost aplicată. Din perspectivă economică însă, nu este o simplă economie administrativă. Este transferarea către pensionar a efectului inflației. Statul nu îi ia nominal din pensia existentă, dar îl obligă să suporte din aceeași sumă prețuri mai mari.
De aceea, calificarea acestei metode drept simplă „echilibrare bugetară” este incompletă. În termenii unei critici economice, metoda poate fi descrisă ca rapace, pentru că echilibrul se obține prin conservarea nominalului în timp ce valoarea reală este erodată. Iar în limbaj economic, efectul seamănă cu o prelevare tăcută asupra puterii de cumpărare, fără ca pe talonul de pensie să apară o reținere distinctă.
Termenul „extorcare” nu trebuie folosit aici în sens penal. El descrie critic efectul economic resimțit de pensionar, nu existența unei infracțiuni. Juridic, Legea nr. 141/2025 derogă expres pentru 2026 de la mecanismul Legii nr. 360/2023. Problema serioasă este alta, dacă o obligație de indexare instituită tocmai pentru conservarea valorii economice poate fi amânată repetat ori de câte ori presiunea bugetară crește, atunci dreptul rămâne nominal, iar riscul inflației este transferat aproape integral beneficiarului. Dezastrul apare în speranţa de viaţă relative la diminuarea cuantumului pensiei reale şi nerecuperarea unui drept amânat de un executive necinstit cu cetăţeanul.
Aici critica adresată jurisprudenței CCR trebuie formulată cu precizie. Curtea protejează cuantumul contributiv deja stabilit, dar admite o marjă legislativă largă asupra indexării viitoare. Rezultatul este un paradox juridico-economic, statului îi este interzis să taie direct 10% din pensie, însă o pierdere comparabilă de putere de cumpărare poate apărea prin inflație și neindexare fără ca nominalul să fie atins. Din perspectiva patrimoniului real al pensionarului, diferența dintre cele două mecanisme este mult mai mică decât sugerează forma juridică. CEDO şi CJUE au răspuns la anomalie cu principiul proporţionalităţii, neutilizat de CCR.
4. Exemplul Nazare, deficitul nominal și economia reală
Aceeași diferență dintre nominal și real este cunoscută perfect în finanțele publice. Ministerul Finanțelor poate comunica o reducere nominală a deficitului sau o creștere nominală a veniturilor bugetare. Formularea este contabil corectă, dar nu trebuie confundată cu evoluția reală a economiei.
Dacă prețurile cresc, veniturile fiscale exprimate în lei pot crește chiar în absența unei creșteri echivalente a volumului real al activității. TVA aplicată unor prețuri mai mari produce încasări nominale mai mari. Impozitele calculate asupra unor venituri nominale mai mari pot produce același efect. În paralel, PIB-ul nominal poate crește prin componenta de preț, astfel încât raportarea deficitului la un PIB nominal mai mare poate îmbunătăți indicatorul procentual fără ca această îmbunătățire să fie identică unei creșteri reale a economiei.
Alexandru Nazare este util aici nu ca țintă personală, ci ca exemplu al limbajului Ministerului Finanțelor. Când ministerul precizează că o variație este „în termeni nominali”, recunoaște exact diferența pe care politica pensiilor nu ar trebui să o ignore. Dacă Guvernul știe să distingă între deficit nominal, PIB nominal și evoluție reală atunci când își prezintă conturile, aceeași disciplină conceptuală trebuie aplicată și atunci când măsoară ce mai valorează pensia cetățeanului.
5. Proprietatea, când statul dorește o valoare actualizată
Asimetria devine și mai vizibilă în fiscalitatea proprietății. Pentru stabilirea sarcinii fiscale, legislația utilizează valori fiscale, valori orientative, zonări și alte mecanisme de actualizare. Logica este inteligibilă, statul nu dorește să taxeze la nesfârșit o clădire contemporană pornind de la prețul nominal plătit cu zeci de ani în urmă.
Dar valoarea de grilă nu trebuie confundată cu valoarea de circulație. Un apartament nu valorează numai suprafața înmulțită cu o valoare pe metru pătrat. Contează strada, microzona, etajul, orientarea, anul construcției, starea tehnică, riscul seismic, renovarea, vederea, zgomotul, parcarea, accesul la transport, distanța până la creșe, grădinițe și școli, proximitatea spitalelor, parcurilor și centrelor comerciale, precum și situația juridică a proprietății.
Două apartamente cu aceeași suprafață, situate în aceeași zonă fiscală, pot avea prețuri de piață foarte diferite. Grila este o aproximație administrativă. Piața este rezultatul particularităților bunului și al negocierii concrete. Iar valoarea contractuală este suma asupra căreia două părți au convenit efectiv, care poate să nu coincidă nici cu grila, nici cu estimarea de piață.
Impozitul pe proprietate calculat prin raportare la valoarea reală sau de piață începe să semene economic cu o chirie perpetuă plătită statului pentru un bun care nu îi aparține. Cetățeanul cumpără terenul sau locuința din venituri deja impozitate, achită integral prețul convenit și dobândește proprietatea, dar obligația față de stat nu se stinge odată cu plata bunului. Dimpotrivă, dacă impozitul este recalibrat periodic la valoarea actuală a proprietății, statul participă continuu la aprecierea unui activ pe care nu l-a finanțat. Apare astfel un paradox al valorii nominale și reale: proprietarul poate să fi cumpărat casa cu 100.000 de lei nominali, dar, după decenii de inflație și apreciere imobiliară, poate ajunge să fie impozitat anual prin raportare la o valoare de 1.000.000 de lei, deși nu a vândut casa, nu a încasat milionul și nu a realizat acel câștig. În acest sens economic, impozitul recurent poate funcționa asemenea unei „chirii fiscale” pentru dreptul de a continua să deții propriul bun, iar cumulul plăților pe durata proprietății poate ajunge chiar să depășească prețul nominal achitat inițial. Tocmai de aceea, problema constituțională și fiscală nu este numai existența impozitului, ci proporționalitatea lui cu venitul efectiv, capacitatea contributivă și caracterul nerealizat al creșterii de valoare.
6. Proporționalitatea care lipsește din discuție
Problema de fond nu este că statul utilizează indicatori diferiți. Este normal ca pensia, impozitul pe proprietate, deficitul și evaluarea unui apartament să folosească metodologii diferite. Problema apare atunci când efectul economic al metodologiei este analizat numai într-un sens.
Dacă inflația justifică actualizarea valorilor relevante pentru veniturile publice, trebuie explicat de ce aceeași inflație poate fi lăsată să erodeze prestația contributivă. Dacă valoarea contemporană a proprietății este relevantă pentru impozitare, atunci valoarea contemporană a dreptului la pensie este relevantă pentru aprecierea protecției sale economice. Dacă statul invocă echilibrul bugetar pentru a suspenda indexarea, analiza proporționalității ar trebui să arate de ce costul trebuie suportat de pensionari, în ce măsură, pentru cât timp și prin ce mecanism valoarea pierdută va fi recuperată.
O abordare actuarială ar adăuga o întrebare pe care simpla contabilitate bugetară nu o poate răspunde, care este valoarea economică a contribuțiilor plătite de-a lungul vieții active și a fluxului de pensie promis în perioada pasivă? Sistemul public PAYG de schema piramidală tip Ponzi nu este un depozit individual și nici un fond privat de investiții, ci o prelevare de impozit ascuns pentru stat. Dar această caracteristică nu transformă timpul, inflația și valoarea economică în concepte inexistente.
7. Aceeași unitate de măsură pentru stat și cetățean
Un stat poate avea nevoie de consolidare fiscală. Poate modifica pentru viitor reguli, poate reașeza cheltuieli și poate stabili priorități bugetare în limitele Constituției. Dar consolidarea fiscală trebuie numită corect și măsurată complet. Este un respect financiar al statului faţă de cetăţean.
Neindexarea pensiei nu produce numai o economie bugetară. Produce o pierdere de valoare reală în patrimoniul pensionarului. Această pierdere este cu atât mai dificil de justificat cu cât legea stabilise deja un mecanism explicit tocmai pentru protecția împotriva inflației, iar aplicarea lui este amânată succesiv. Deci statul nu-şi respect financiar contribuabilul.
De aceea, problema valorii nominale versus valoarea reală depășește pensiile. Este o problemă de echitate a statului în raport cu propriul cetățean. Nu poate exista o economie în care valoarea reală contează când statul calculează ce are de încasat, dar devine secundară când statul calculează ce are de plătit. Apoi atrage şi inflaţia favorabilă statului, ca să scufunde interesul cetăţeanului.
Un leu nu trebuie să capete o altă logică economică după cum se află în coloana de venituri sau în coloana de cheltuieli a bugetului. Iar protecția unui drept patrimonial nu poate fi evaluată numai după numărul de lei înscris pe hârtie, ignorând sistematic ceea ce acei lei mai valorează în lumea reală.
Repere juridice și documentare
• Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, art. 83-84, Portal Legislativ.
• OUG nr. 156/2024, art. XVII, menținerea VPR la 81 lei pentru 2025 și prorogarea mecanismului de indexare.
• Legea nr. 141/2025, art. XXXI, menținerea VPR la 81 lei pentru 2026 și aplicarea art. 84 alin. (3)-(5), (7) și (8) începând cu 2027.
• CCR, Decizia nr. 874/2010 și jurisprudența ulterioară privind caracterul contributiv și protecția cuantumului pensiei.
• CCR, Decizia nr. 343/2020, privind indexarea ca măsură legală de protejare față de efectele inflației asupra valorii reale.
• CCR, Decizia nr. 218/2025, privind marja legiuitorului asupra algoritmului viitor de indexare și raportarea la resursele disponibile.
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