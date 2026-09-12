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Țara speculei! Inflația scade, dar traiul se scumpește: noi creșteri de prețuri. Mesajul românilor pentru guvernanți: "Să se ducă acasă"

Creștere prețuri/ Profimedia

Creștere prețuri/ Profimedia

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat12 sept. 2026, 07:39
Actualizat12 sept. 2026, 08:20
SursăRealitatea PLUS

Praf în ochi pentru româi! Inflația a scăzut până la 6,2%, însă prețurile continuă să crească alarmant și nimeni nu răspunde. Carburanții se scumpesc zilnic, serviciile, alimentele, la fel și facturile. Benzina a înregistrat un nou record și e mai scumpă cu aproximativ 26%, asta în timp ce motorina s-a scumpit cu, atenție, 36 la sută! Cel mai mult ajungem să plătim zilnic pentru alimentele esențiale: pâine, ouă, lactate și legume.

La acest moment plătim cel mai mult pentru pâine cu peste 5%, uleiul s-a scumpit și el cu 6,36%, laptele cu 6,90%, ouăle cu peste 10%. Însă, la legume și la fructe s-au înregistrat ieftinituri. Realitatea din teren ne arată cu totul altceva.

Român: Sunt destul de scumpe. Da.

Realitatea PLUS: Ați renunțat la ceva?

Român: Da, sunt multe lucruri care am renunțat. Dar mă limitez la ceea ce am eu, adică cumpăr mai puțin. Na, fiecare cumpără după bugetul pe care îl are. Guvernul care e acuma e adevărat că nu-mi place că au tăiat din toate din toate părțile: pensionarii, handicap.

Realitatea PLUS: Aveți un mesaj pentru guvernanți? În perioada asta se scumpesc toate, pensiile rămân însă...

Român: Acasă, mamă, acasă. Să se ducă acasă la ei. Să vadă dacă nu e mai bine fără.

Realitatea PLUS: Cum vă descurcați în perioada asta?

Nu mai întreba. Bine, că uite, eu muncesc și fac și așa, mă descurc, dar sunt oameni înămăriți.

Greu, greu. Vrei să spun ce pensie am? 1990 (de lei - n.r.). În primul rând datorită că trebuiesc dat. După aceea sănătatea.

Realitatea PLUS: Mâncarea, ce mai rămâne?

Român: Normal, normal. Normal.

Realitatea PLUS: Un mesaj pentru guvernanți aveți?

Român: Să le fie rușine.

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