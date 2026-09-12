Piața de capital· 2 min citire
Țara speculei! Inflația scade, dar traiul se scumpește: noi creșteri de prețuri. Mesajul românilor pentru guvernanți: "Să se ducă acasă"
Creștere prețuri/ Profimedia
Publicat12 sept. 2026, 07:39
Actualizat12 sept. 2026, 08:20
SursăRealitatea PLUS
Praf în ochi pentru româi! Inflația a scăzut până la 6,2%, însă prețurile continuă să crească alarmant și nimeni nu răspunde. Carburanții se scumpesc zilnic, serviciile, alimentele, la fel și facturile. Benzina a înregistrat un nou record și e mai scumpă cu aproximativ 26%, asta în timp ce motorina s-a scumpit cu, atenție, 36 la sută! Cel mai mult ajungem să plătim zilnic pentru alimentele esențiale: pâine, ouă, lactate și legume.
Citește și
- 08:07Biletele de avion s-ar putea scumpi în 2027. Ryanair avertizează: petrolul ridicat pune presiune pe tarife
- 11:29Deschidere pe roşu la BVB: majoritatea indicilor înregistrează scăderi
- 08:52Salariul minim nu mai acoperă nici cheltuielile de bază. Aproape 2 milioane de români, loviți în plin de scumpiri
- 21:12Panică pe Bursa de la București: De ce vând micii investitori și ce fac fondurile mari
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News