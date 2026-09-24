Un fond de investiții american a primit acordul Trezorerie SUA pentru a prelua Lukoil. Miza pentru România: Petrotel Ploiești și exploatarea din Marea Neagră

Un important fond american de investiții a primit avizul Departamentului Trezoreriei SUA pentru preluarea activelor internaționale ale Lukoil, relatează Financial Times. Tranzacția este întârziată de o evaluare interinstituțională la nivelul administrației Trump. Pentru România, miza este pachetul care include rafinăria Petrotel din Ploiești, rețeaua de benzinării Lukoil și participația deținută de compania rusă într-un perimetru offshore din Marea Neagră.
Luptă acerbă pentru preluarea activelor mondiale ale Lukoil
Fondul american de investiții Carlyle a primit aprobarea Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA pentru a achiziționa afacerile internaționale ale companiei petroliere ruse sancționate Lukoil. Tranzacția mai are însă nevoie de aprobarea finală a administrației Trump, relatează Financial Times, preluat de SeeNews.
Avizul a apărut într-un context în care existau speculații că administrația Trump ar întârzia tranzacția și că un consorțiu susținut de guvernul SUA, un miliardar american și investitori din Golful Persic ar intenționa să înlăture Carlyle din cursa pentru activele Lukoil, scria pe 22 septembrie tot Financial Times.
La momentul anunțului, Lukoil preciza că înțelegerea cu Carlyle nu este exclusivă.
Petrotel Ploiești, una dintre principalele mize ale tranzacției
În România, cel mai important activ industrial aflat în joc este rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești. Unitatea este oprită din toamna anului 2025, mai întâi pentru revizie tehnică, apoi ca urmare a sancțiunilor aplicate grupului Lukoil. Pe 26 august, Tribunalul Prahova a aprobat intrarea Petrotel Lukoil în procedură generală de insolvență, ca o cale de a-și proteja activul industrial și, eventual, de a relua activitatea.
Prezența Lukoil în România nu se limitează însă la rafinăria din Ploiești. Gigantul rus deține și o rețea națională de benzinării, precum și o participație de 87,8% în concesiunea EX-30 Trident din Marea Neagră, restul fiind deținut de Romgaz. Activele Lukoil din România au fost plasate în 2026 sub un regim de supraveghere extinsă instituit de Guvern.
Portofoliul european mai cuprinde rafinăria Neftohim Burgas din Bulgaria și participația de 45% deținută de Lukoil la rafinăria Zeeland din Olanda. Împreună, cele trei unități au o capacitate de procesare de aproape 400.000 de barili de petrol pe zi.
Potrivit Financial Times, Carlyle consideră că preluarea activelor și repornirea capacităților neutilizate ar putea readuce pe piață o capacitate suplimentară de rafinare estimată la 100.000–150.000 de barili pe zi.