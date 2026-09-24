Un fond de investiții american a primit acordul Trezorerie SUA pentru a prelua Lukoil. Miza pentru România: Petrotel Ploiești și exploatarea din Marea Neagră

Publicat 24 sept. 2026, 19:43 Sursă Seenews, Financial Times

Un important fond american de investiții a primit avizul Departamentului Trezoreriei SUA pentru preluarea activelor internaționale ale Lukoil, relatează Financial Times. Tranzacția este întârziată de o evaluare interinstituțională la nivelul administrației Trump. Pentru România, miza este pachetul care include rafinăria Petrotel din Ploiești, rețeaua de benzinării Lukoil și participația deținută de compania rusă într-un perimetru offshore din Marea Neagră.

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