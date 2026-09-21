Daniel Udrescu: Italia transformă morții pandemiei în ani suplimentari de muncă. Unde sunt contribuțiile acumulate de generații?

Scris de Catalina Anghel Publicat: 21 sept. 2026, 13:36

Italia majorează din 2027 vârsta de pensionare, invocând creșterea speranței de viață după pandemia de COVID-19. În analiza sa, Daniel Udrescu, CPA, Expert Contabil Judiciar și Auditor, pune sub semnul întrebării modul în care statul tratează contribuțiile acumulate de generații și arată cum amânarea pensionării poate transfera către contribuabili o parte tot mai mare din costul dezechilibrelor sistemului public de pensii.

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