Motorina sare de 11 lei pe litru de la 1 octombrie. Șoferii se pregătesc pentru o nouă scumpire la pompă

Prețurile carburanților continuă să crească, iar șoferii plătesc tot mai mult de la o zi la alta. Benzina standard a trecut deja de pragul de 10 lei în unele stații, în timp ce motorina standard se apropie de 11 lei pe litru, iar de săptămâna viitoare ar putea urma noi scumpiri, conform Realitatea PLUS.
Motorina standard a ajuns la 10,97 lei pe litru
Motorina standard costă în prezent 10 lei și 97 de bani pe litru, în timp ce varianta premium a ajuns la 11 lei și 78 de bani. Și benzina s-a scumpit din nou: litrul de benzină standard costă 10 lei și 05 bani, iar pentru benzina premium șoferii plătesc 10 lei și 62 de bani. Noile valori vin după o perioadă în care prețurile de la pompă au crescut constant. Motorina se află acum foarte aproape de pragul de 11 lei, în timp ce varianta premium se apropie de 12 lei pe litru.
Reducerea de 25% a accizei este valabilă până pe 30 septembrie
Presiunea asupra prețurilor ar putea crește din nou de la începutul lunii octombrie. Actuala reducere de 25% a accizei la motorină este valabilă până pe 30 septembrie, iar nivelul aplicat pentru perioada următoare urmează mecanismul de reevaluare a accizei. Reducerea de 25% înseamnă în prezent o diminuare a accizei cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru de motorină. Potrivit informațiilor prezentate de jurnalistul Realitatea PLUS Cristina Tănase, de săptămâna viitoare motorina standard ar putea înregistra o nouă creștere, de aproape 17 bani pe litru. La prețul actual, o astfel de majorare ar duce litrul de motorină standard la aproximativ 11,14 lei.
Scumpirile se văd direct în costul unui plin
Pentru șoferi, fiecare majorare de câțiva bani pe litru se adună la costul final al alimentării, mai ales după scumpirile succesive din ultima perioadă. Diferențele devin și mai vizibile pentru cei care folosesc zilnic mașina sau alimentează cantități mari de carburant. Creșterea prețului motorinei are efect și asupra costurilor din transport, în condițiile în care carburantul reprezintă una dintre cheltuielile importante pentru transportatori. Din 1 octombrie, odată cu încheierea perioadei în care este aplicată actuala reducere de 25% a accizei, șoferii ar putea vedea o nouă modificare a prețurilor afișate la pompă.