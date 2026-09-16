Rezerva Federală a SUA crește dobânda-cheie pentru prima dată din 2023. Urmează o nouă majorare

Publicat 16 sept. 2026, 22:23 Sursă Realitatea.Net

Rezerva Federală a SUA a majorat dobânda de referință cu 0,25 puncte procentuale, până la 3,75%-4%, în prima creștere din ultimii peste trei ani. Fed semnalează și posibilitatea unei noi majorări până la sfârșitul anului, pe fondul presiunilor inflaționiste.

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