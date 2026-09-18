Putin pare să-și fi găsit aliați în UE. Moscova ar putea relua livrările de gaze ieftine către Germania

Rusia și formațiunea germană AfD pregătesc o posibilă întâlnire pentru a discuta reluarea livrărilor de gaze rusești către Germania. Potrivit Reuters, negocierile ar putea avea loc în 2027 și ar putea include discuții despre redeschiderea conductelor Nord Stream. O eventuală întâlnire ar fi condiționată de un acord-cadru de pace între Rusia și Ucraina, scrie Reuters.
Rusia și AfD pregătesc negocieri pentru reluarea livrărilor de gaze către Germania. Ce se întâmplă cu Nord Stream?
Rusia și formațiunea germană AfD pregătesc o posibilă întâlnire pentru a discuta reluarea livrărilor de gaze rusești către Germania, potrivit Reuters. Întâlnirea ar putea avea loc în 2027 și ar urma să îi aducă la aceeași masă pe emisarul Kremlinului Kirill Dmitriev și liderii AfD Alice Weidel și Tino Chrupalla. Planul ar fi însă condiționat de încheierea unui acord-cadru de pace între Rusia și Ucraina, scrie Reuters.
Rusia și AfD, discuții despre revenirea gazului rusesc în Germania
Potrivit celor două surse citate de Reuters, Kirill Dmitriev, consilier economic al președintelui Vladimir Putin și fost negociator rus în discuțiile privind Ucraina, intenționează să poarte negocieri cu reprezentanții AfD.
La întâlnire ar urma să participe copreședinții partidului, Alice Weidel și Tino Chrupalla. Discuțiile ar viza inclusiv posibilitatea reluării livrărilor de gaze rusești către Germania, una dintre cele mai importante piețe europene pentru Gazprom înainte de izbucnirea războiului din Ucraina.
Momentul exact nu este stabilit. Sursele Reuters indică posibilitatea ca întâlnirea să aibă loc în martie 2027.
Întâlnirea ar depinde de un acord de pace între Rusia și Ucraina
Planul discutat de organizatori nu ar putea fi pus în practică decât dacă Rusia și Ucraina ajung mai întâi la un acord-cadru de pace.
Potrivit unei surse citate de Reuters, organizatorii speră ca Statele Unite să participe la eventualele discuții. Printre numele vehiculate se află Steve Witkoff și Jared Kushner, implicați în eforturile diplomatice privind războiul din Ucraina.
Un oficial american de rang înalt a declarat însă pentru Reuters că Witkoff și Kushner nu au fost informați despre întâlnirea planificată și nu au primit invitații.
Printre posibilele locații pentru o astfel de reuniune au fost menționate Israelul, Emiratele Arabe Unite și India.
Alice Weidel vrea revenirea energiei rusești ieftine
AfD susține de mai mult timp reluarea relațiilor energetice cu Rusia. Alice Weidel a declarat anterior că, în cazul în care partidul său ar ajunge la guvernare, ar urmări revenirea la aprovizionarea cu energie rusească, argumentând că prețurile mai mici ale energiei au avut un rol important pentru industria germană.
Tema gazelor rusești a devenit din nou relevantă pe fondul presiunilor exercitate de prețurile energiei asupra economiei germane. Reuters notează că problema costurilor energetice contribuie și la dezbaterea politică privind AfD.
Nord Stream, în centrul unei eventuale reveniri a gazului rusesc
O eventuală reluare a livrărilor ar ridica însă probleme majore. Trei dintre cele patru conducte Nord Stream au fost distruse în exploziile din septembrie 2022, iar Nord Stream 2 nu a fost niciodată certificat pentru operare de către Germania.
În plus, cadrul legislativ european actual merge în direcția opusă revenirii gazului rusesc. Uniunea Europeană a adoptat în 2026 regulile REPowerEU privind eliminarea treptată a importurilor de gaze din Rusia. Importurile de gaze rusești prin conducte urmează să fie eliminate până cel târziu la 30 noiembrie 2027, cu termene intermediare pentru diferite tipuri de contracte.
Prin urmare, o eventuală revenire a gazului rusesc pe piața germană ar necesita nu doar soluții tehnice și comerciale, ci și respectarea sau modificarea cadrului european aplicabil.
Germania nu vrea să revină la dependența de Rusia
Planul privind reluarea importurilor de gaze rusești este contestat de politicieni germani care susțin că Berlinul nu ar trebui să repete dependența energetică de Moscova de dinaintea războiului.
Criticii revenirii la gazul rusesc invocă atât riscurile geopolitice, cât și necesitatea diversificării surselor de energie. La nivelul UE, importurile de gaze rusești au scăzut de la 45% din totalul importurilor europene în 2021 la aproximativ 12% în 2025.
De ce este importantă miza gazelor rusești
Germania a fost una dintre principalele piețe pentru gazul rusesc înainte de 2022, iar întreruperea livrărilor a schimbat radical politica energetică a țării și a Uniunii Europene.
Acum, posibilitatea unei reveniri a gazului rusesc se intersectează cu două evoluții majore: negocierile privind războiul din Ucraina și schimbările politice din Germania.
Pentru moment, însă, este vorba despre planuri și negocieri potențiale, nu despre un acord privind reluarea livrărilor. Orice revenire efectivă a gazului rusesc în Germania ar trebui să țină cont de situația conductelor, de legislația germană și de regulile Uniunii Europene privind eliminarea importurilor de gaze din Rusia.